عقوبات لجنة الانضباط تطول أندية الممتاز… وعقوبة توبيخ لمدرب تشرين

تشرين- هيثم العلي:

لجنة الانضباط والأخلاق في اتحاد الكرة قامت بتغريم أندية : الطليعة ـ الجيش ـ حطين ـ جبلة ـ تشرين.. عقب الجولة الثانية، فقد قررت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد العربي السوري لكرة القدم برئاسة المستشار القانوني الدكتور فراس المصطفى وفي جلستها رقم 6:

تغريم نادي الطليعة بمبلغ 500 ألف ليرة سورية لتأخر اللاعبين بالخروج إلى الممر المؤدي إلى الملعب قبل الوقت المحدد لانطلاق الشوط الثاني خلال مباراته مع أهلي حلب.

كما قامت بتغريم نادي الجيش بمبلغ 1500000 ليرة سورية لقيام جماهيره بشتم حكم مباراته مع الكرامة.

إضافة إلى تغريمها نادي حطين بمبلغ 1500000 ليرة سورية لقيام جماهيره بشتم فريق جبلة ورمي عبوات المياه البلاستيكية.

وأيضاً تغريم نادي جبلة بمبلغ 1500000 ليرة سورية لقيام جماهيره بشتم فريق حطين ورمي عبوات المياه البلاستيكية..

تغريم نادي تشرين بمبلغ 1500000 ليرة سورية لقيام جماهيره بشتم فريق الوثبة مع توجيه عقوبة التوبيخ لمدرب الفريق “طارق جبان” لتجاوزه المنطقة الفنية عدة مرات واعتراضه على حكم المباراة، وتحذيره بفرض عقوبة أشد حال تكرار عدم انضباطه.