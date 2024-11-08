لأول مرة على مستوى سورية.. اتصالات دير الزور تضع مقسماً خاصاً بمساكن طريق الشام ضمن كابينة خارجية في الخدمة

تشرين

أنهى فرع الشركة السورية للاتصالات بدير الزور أعمال تركيب مقسم اتصالات خاص بمساكن طريق الشام، ضمن كابينة خارجية ووضعه في الخدمة.

واستكملت الورشات الفنية تركيب المقسم ضمن كابينة خارجية مقاومة للظروف الجوية بسعة 500 خط قابلة للتوسعة إلى 1000 خط. ويؤمن خدمة الاتصالات والإنترنت بجودة عالية.

ويهدف تركيب المقسم لتخديم المواطنين في منطقة مساكن طريق الشام بمدينة الزور، وهذا النوع من المقاسم يتم وضعه في الخدمة لأول مرة على مستوى سورية، وتعد تجربة ناجحة لتخديم المناطق البعيدة عن المراكز الأم.

وتأتي الفائدة منه بكون هذا النوع من المقاسم يسهم بتوفير تكاليف بناء للمقسم وتجهيزاته من أكبال وقدرة وغيرها وتقليص عدد العاملين فيه.