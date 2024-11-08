لجنة لمتابعة توصيات المؤتمر الأول للتقانات الحيوية في مجال النباتات الطبية وتشبيك مع القطاعات المختلفة

تشرين – أيمن فلحوط:

كشف المدير العام للهيئة العامة للتقانة الحيوية الدكتور نزار عيسى، أن التوصيات التي صدرت عن المؤتمر الأول للتقانات الحيوية في مجال النباتات الطبية، الذي عقد في مكتبة الأسد، ستدعم الاقتصاد الوطني في مجال الاستثمار الأمثل للنباتات الطبية، وسيتم تشكيل لجنة من الهيئة العامة للتقانة الحيوية، هي لجنة متابعة التوصيات، بالتنسيق مع كافة الجهات البحثية والعلمية ووزارة الاقتصاد، بالإضافة لشركات القطاع الخاص، بحيث تجد هذه المخرجات أو التوصيات، الحيز الفعلي للتطبيق على أرض الواقع.

وأضاف د. عيسى ركز الباحثون على أهمية التشبيك بين القطاعات المختلفة في إطار الأبحاث المقدمة، لمزيد من التعاون بينها، لتكون تحت مظلة الهيئة العليا للبحث العلمي، بهدف تجميعها كي لا يحدث أي تضارب ما بين الهيئات البحثية في إجراء هذه البحوث، وتالياً خفض التكلفة قدر الإمكان، وإتاحة الموارد من أجل إجراء بحوث أخرى تكون ذات أهمية تطبيقية في الجامعات أو المراكز البحثية.

د. عيسى: استقطاب العديد من طلاب الماجستير والدكتوراه للاستفادة من خدمات الهيئة اللوجستية

تحفيز طلاب الماجستير والدكتوراه

أما ما يتعلق بتحفيز الشباب، وخاصة لطلاب الماجستير والدكتوراه، فإن الهيئة وفقاً للدكتور عيسى تعمل على استقطاب الكثير من طلاب الدراسات العليا، سواء في مرحلة الماجستير أو الدكتوراه، أو حتى مشاريع التخرج، من أجل الاستفادة من الخدمات اللوجستية للأجهزة النوعية الموجودة في الهيئة، وسيتم العمل على هذا المسار وتطويره، باتفاقيات التعاون والشراكة التي نعقدها مع الجامعات الخاصة، للاستفادة من الإمكانات المتاحة في الهيئة، ما ينعكس على مشاريع التخرج لطلاب تلك الجامعات.

تعاون مع الشركات الخاصة

وحول التعاون مع الشركات الخاصة في مجال النباتات الطبية بين مدير عام الهيئة، أن الهيئة وخاصة باتجاه الشركات العاملة في مجال الأدوية، أو التصنيع الغذائي، تقدم لهم الخبرات في مجال المشورات العلمية، إضافة إلى التحاليل الفنية للمنتجات الغذائية، التي تطرح في الأسواق السورية، كما تعمل مع وزارات الزراعة والتجارة الداخلية وحماية المستهلك، بإعداد المواصفات القياسية للمنتجات الغذائية، التي تدخل إلى السوق المحلية، وكذلك الأمر بالنسبة للمنتجات الزراعية، وهناك تعاون وتنسيق مع وزارة الصحة في مجال تسجيل المستحضرات والمنتجات التجميلية.

د. بلو: قمنا بدراسات عن بعض النباتات المتوطنة في سورية التي لا يوجد أبحاث عالمية عنها ولم تدرس في أي مكان آخر

على مستوى العالم

المتخصص في النباتات الطبية والفلورا السورية، والأستاذ في كلية العلوم بجامعة حلب، الدكتور عبد العليم بلو، والذي لديه العديد من الأبحاث المنشورة، والمشاركات في المؤتمرات المحلية والدولية، والمشرف على العديد من رسائل الماجستير والدكتوراه، قدم في المؤتمر ورقتين بحثيتين، حملت الأولى عنوان التحليل الفيتوكيميائي والفعالية المضادة للأكسدة لنبات مهم في الفلورا السورية، وينتشر بشكل طبيعي في سورية هو الياسمين السوري، أما باقي الأنواع التي يعرفها الناس فهي أنواع مزروعة، ولا تنتشر بشكل عفوي، فقمنا بتحديد المحتوى الكلي للفينولات والمحتوى الكلي للفلافو لنيدات، لتحديد المقدرة على إرجاع الجذور الحرة، واستنتجنا من خلال هذه النتائج أن للنبات فعالية قوية مضادة للأكسدة، وهذا يتوافق مع استخدامه في بعض البلدان، إذ يستخدم في بعض البلدان الإقليمية مثل ايران وتركيا، كنبات مضاد للأكسدة، وطارد للديدان، ولتخفيض السكري، وعلاج التهابات العين والحساسية، فجاءت الدراسة مؤيدة لهذه الاستخدامات التقليدية في بعض الدول، ويمكن اقتراح هذا النبات للاستخدام في سورية، بعد إجراء المزيد من الدراسات السريرية. أما المشاركة الثانية التي تحدث عنها الدكتور بلو، فكانت لطالبة في مرحلة الدكتوراة عن نباتات الفصيلة الخيمية المنتشرة في حلب، تصنيفها مورفولوجياً وكيميائياً وإنشاء شجرة قرابة لهذه الأنواع، وتحديد الطبي منها، بعد دراسة فعاليتها المضادة للأكسدة، علما أن عدداً من هذه النباتات المدروسة متوطنة في سورية، ولا توجد أبحاث عالمية على بعض النباتات التي قمنا بدراستها، ولدينا تسجيلات جديدة ربما على مستوى العالم لهذه النباتات، ولم تدرس في أي مكان آخر.

الحفاظ على هذه الدراسة

وللحفاظ على هذه الدراسة النوعية أشار الباحث بلو لنشر البحث الأول في مجلة عالمية مفهرسة في scopus وفي science direct وفي pubmed ومصنفة في الربع الأول G1 وهي مجلة مرموقة، كما نشرنا عدة أبحاث محلية في هذه المجالات، ولدينا براءة اختراع.

التشبيك بين المؤسسات البحثية

ويرى الباحث بلو أن المؤتمر نواة للتشبيك بين الجهات البحثية، ينبغي العمل على استمرارها في التلاقي، والاطلاع على أعمال الآخرين في، سواء بالمؤتمرات أو بإنشاء قواعد البيانات، وقد اقترحت في إحدى التوصيات تأسيس قاعدة بيانات للنباتات الطبية السورية- قاعدة على المستوى الوطني – قاعدة وطنية – بحيث نضيف كافة الأبحاث التي أجريت في مجال النباتات الطبية على اختلاف انتماءاتها، سواء كانت في المؤسسات الأكاديمية والجامعات السورية أو المؤسسات البحثية، فالتواصل العلمي والاطلاع على أبحاث الآخرين، يجعلها متكاملة.

التعاون بين الكليات

وفي السياق ذاته يرى الأستاذ في كلية الصيدلة الدكتور عصام شماع أن المحاضرات في المؤتمر كانت قيمة ورائعة، وفيها تعاون بين كليات الزراعة والصيدلة وطب الأسنان، على نطاق الاستخدام الأمثل للنباتات الطبية في معالجة بعض الأمراض، والطريقة المثلى لتحضيرها بشكل يلاءم استخدامها من قبل الإنسان.

والمؤتمر يخدم المصلحة العامة للبلد لتوفر النباتات الطبية التي يمكن استعمالها في تصنيع الأدوية، لنصل إلى مستوى الدول الصديقة كإيران التي تصنع 98 في المئة من حاجتها محلياً، وهذا يتطلب المزيد من التعاون بين الجهات المعنية، والعمل على التطوير والاستغلال الأمثل للمواد الطبيعية، وخاصة في نطاق النباتات الطبية المتوافرة لدينا.