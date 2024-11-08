«السورية للتجارة» في اللاذقية تستجر التفاح وتستعد لموسم الحمضيات

تشرين- لوريس عمران:

يواصل فرع المؤسسة السورية للتجارة في اللاذقية استجرار محصول التفاح من بساتين المزارعين، وذلك منذ منتصف تشرين الأول الماضي.

وأوضح مدير السورية للتجارة في اللاذقية عبد القادر الزير لـ«تشرين» أنّ كمية التفاح التي تم استجرارها بلغت نحو 11 طناً، مبيناً أنه تم استجرار التفاح بشكل مباشر من أراضي المزارعين في كل من ريف جبلة وصلنفة وكسب، حيث تم توزيع الصناديق البلاستيكية على المزارعين، بالإضافة إلى نقل المحصول مجاناً إلى صالات المؤسسة الموجودة في مدن: اللاذقية، جبلة القرداحة، الحفة.

وأشار الزير إلى أن الفائض عن الصالات من مادة التفاح، يتم تسويقه إلى مركز البيع التابع للسورية للتجارة في سوق الهال.

وحسب الزير، تم تسعير كيلو التفاح للنخب الأول من التفاح 6400 ليرة، مبيعه ضمن صالات السورية 6600 ليرة، النخب الثاني 6200 ليرة مبيعه 6400، النخب الثالث 5900 ليرة مبيعه 6100 ليرة.

وبين الزير أن الفرع قام بتسويق جميع منتجات الخضار (بندورة – خيار – زهراء- باذنجان) من المزارعين باللاذقية وريفها، بالإضافة إلى استجرار البندورة والفليفلة والباذنجان من محافظة دمشق، واستجرار البصل والبطاطا من محافظة حماة.

وأكد الزير أنه يتم التحضيرحاليآ لاستجرار موسم الحمضيات بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية ذات الصلة، وذلك ابتداءً من منتصف تشرين الثاني الحالي.