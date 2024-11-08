تشرين:

تبقى البلاد تحت تأثير امتداد ضعيف لمنخفض جوي سطحي يترافق بتيارات جنوبية غربية في طبقات الجو العليا.

وبحسب النشرة الصادرة عن المديرية العامة للأرصاد الجوية اليوم يكون الجو بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام، كما تبقى درجات الحرارة أعلى من معدلاتها بنحو 2 – 4 درجات مئوية لمثل هذه الفترة من السنة.

وليلاً يستمر الجو باردا بشكل عام، وخاصة على المرتفعات الجبلية، والرياح متقلبة إلى شرقية في أغلب المناطق باستثناء المنطقة الشرقية والجزيرة تكون شمالية إلى شمالية غربية بين الخفيفة والمعتدلة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

غداً … يكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم بشكل عام، كما تبقى درجات الحرارة أعلى من معدلاتها بحوالي 2 – 4 درجات مئوية لمثل هذه الفترة من السنة، وليلا يستمر الجو بارداً، وخاصة على المرتفعات الجبلية.