الفيلم السينمائي السوري « الاستبداد الرقمي » منافس في مهرجان الأرز العالمي للفيلم القصير بالمغرب

تشرين -ميسون شباني:

يشارك الفيلم السوري الوثائقي القصير “ الاستبداد الرقمي ” إخراج السينمائي السوري المهند محمد كلثوم وسيناريو الكاتب الصحفي سامر محمد إسماعيل تعليق الصوت عامر العلي ، ومن إنتاج مديرية الإعلام التنموي ضمن مسابقة الأفلام الوثائقية الرسمية لمهرجان الأرز العالمي القصير بازرو/أفران بدورته ال( 25) تحت شعار “الشباب المبدع رهان مستقبل السينما” ، والذي تنطلق فعالياته غداً بين الفترة من 7 إلى 10 تشرين الثاني 2024 بمدينة أفران في المملكة المغربية.

وبحسب إدارة المهرجان فإن الدورة 25 التي تنظمها جمعية نادي الشاشة للطفولة والشباب تتميز بغنى عروض الأفلام المتنوعة والجلسات الحوارية، والتكريمات والورشات التدريبية .. حيث سيتنافس 20 فيلماً بين الروائي الوثائقي القصير على جوائز مسابقات الأرز الذهبي ويمثلون 15 دولة .

وتتألف لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الوثائقية كلاً من:

الدكتور بوشعيب المسعودي من المغرب رئيساً وعضوية محمد بن عبد الله العجمي من سلطنة عمان،

وفيلم “الاستبداد الرقمي “يغوص في عوالم الذكاء الاصطناعي الرمزية والغنية لاستكشاف آمال البشرية ومخاوفها ومعضلاتها الأخلاقية في مواجهة التكنولوجيا المتقدمة. حيث تعكس هذه الموضوعات اهتماماً متزايداً باستكشاف تأثير التكنولوجيا على المجتمع والثقافة في العالم.