جائزة أفضل إنتاج عربي لمسلسل “تاج”

تشرين – ميسون شباني:

حصد مسلسل “تاج” على جائزة أفضل إنتاج عربي للعام ٢٠٢٤ وذلك ضمن النسخة الرابعة عشرة في مهرجان Broadcast pro summit & awards 2024. الذي يقام سنوياً في دبي بمشاركة أكبر شركات الإنتاج وأهم الإنتاجات العربية.

ومسلسل (تاج) من بطولة: بسام كوسا وتيم حسن، وعدد من الفنانين الآخرين أبرزهم: فايا يونان، جوزيف بو نصار، إيهاب شعبان، نورا رحال، إخراج سامر برقاوي، وتأليف عمر أبو سعدة، وإنتاج “شركة الصباح إخوان” بالتعاون مع mbc…

وتدور أحداث المسلسل حول قصة الملاكم “تاج” الذي يواجه العديد من الصعوبات في حياته وكثرة الديون عليه، ما يضطره للعمل من جديد مع فريق الملاكمة السابق الخاص به، والذي يعمل في الخفاء على مقاومة الاحتلال الفرنسي، وفي مفارقة لافتة، يجد بطل الملاكمة السابق “تاج” نفسه متهماً بالعمالة مع المستعمِر، فيخوض حرباً شرسة لتبرئة نفسه من هذه التهمة.

وقد استطاع مسلسل “تاج” الدخول إلى عوالم دمشق في ثلاثينيات وأربعينيات القرن الماضي، ونجح في رسم مشهدية بصرية مليئة بالتفاصيل الحميمية لصورة دمشق في ذاك الزمن وتم الاشتغال عليها لتظهر مدينة دمشق كما كانت في الفترة الممتدة التي حاكتها أحداث العمل من خلال بحث مكثف عن صور وفيديوهات تغطي مدينة دمشق في فترة الأربعينيات من القرن الماضي وثّق بمجرياته العديد من الحقائق التاريخية، وخلاله جسّد رحلة العذاب الكبيرة للمقاومين في سبيل الحصول على الاستقلال. ووجّه تحية احترام وتقدير للشهداء الذين ارتقوا في تلك المرحلة فداءً للوطن.

وقد بلغت تكلفة إنتاجه حوالي 8 ملايين و500 ألف دولار، حيث تم بناء مدينتين على أطراف دمشق تحاكيان دمشق في الأربعينيات بكل تفاصيلها.