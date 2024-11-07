تركيب خزانات مياه مركزية جديدة في الحسكة

تشرين – خليل اقطيني:

قامت محافظة الحسكة ومنظمة الهلال الأحمر العربي السوري اليوم بتركيب عدد من خزانات المياه المركزية في الشوارع والساحات الأكثر احتياجاً وسط مدينة الحسكة، وذلك بدعم من اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وذكر نائب رئيس المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة حسن الشمهود أن تركيب هذه الخزانات تم بتوجيه من محافظ الحسكة الدكتور لؤي محمد صيوح رئيس اللجنة الفرعية للإغاثة، وذلك ضمن سلسلة الإجراءات التي تتخذها اللجنة للتخفيف من معاناة الأهالي من أزمة مياه الشرب التي تعصف بهم.

حيث في تصريح لـ”تشرين” أن الخزانات الجديدة سعة 5 م3، وقد تم تركيبها من أجل تلبية احتياجات السكان من مياه الشرب، في إطار سعي اللجنة الفرعية للإغاثة ومنظمة الهلال الأحمر العربي السوري بالتعاون مع بعض المنظمات الدولية العاملة في المجال الإغاثي والإنساني في المحافظة، لإيصال مياه الشرب لكل التجمعات السكانية من أجل تخفيف معاناة سكان المدينة من انقطاع مياه الشرب، الناتج عن قيام المحتل التركي ومرتزقته بتوقيف محطة مياه عللوك الكائنة في ريف منطقة رأس العين المحتلة شمال غرب الحسكة عن العمل، وحرمان السكان المستفيدين من المحطة والبالغ عددهم مليوناً ونصف مليون إنسان في منطقة الحسكة وضواحيها وبلدة تل تمر وقراها في ريف الحسكة الغربي من مياه الشرب.

وأكد الشمهود أن اللجنة الفرعية للإغاثة ستواصل تركيب المزيد من الخزانات المركزية في الشوارع والساحات في مدينة الحسكة، إلى جانب زيادة كمية المياه التي تعبأ فيها، لتضاف إلى الخزانات المركزية التي سبق أن تم تركيبها من قبل متطوعي منظمة الهلال الأحمر العربي السوري، والتي يزيد عددها على 410 خزانات سعة 5 م³ و 126 خزاناً سعة 2 م³ بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومنظمة العمل ضد الجوع “AAH” في الشوارع والساحات في مدينة الحسكة وفي الأحياء التابعة لها.

مشدداً على أن فرع الهلال الأحمر العربي السوري يزود هذه الخزانات بالمياه النظيفة الصالحة للشرب يومياً، وهي تخضع قبل تعبئتها في الخزانات إلى تحليل مخبري دقيق من قبل الكوادر المؤهلة والمدربة في فرع الهلال، ومن قبل مديرية الصحة والمؤسسة العامة لمياه الشرب.