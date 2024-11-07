بمشاركة قضاة وخبراء قانون سوريين وعرب.. ورشة عمل ومحكمة عدل شعبية لتفعيل مواجهة الجرائم الصهيونية
بمشاركة قضاة وخبراء قانون سوريين وعرب بدأت اليوم في فندق الشام بدمشق ورشة العمل ومحكمة العدل الشعبية اللتان تقيمهما مؤسسة جامعة الأمة العربية للمرة الثانية بهدف تفعيل الدور الشعبي العربي في النضال القانوني والقضائي ضد الجرائم الصهيونية.
ويناقش المشاركون في جلسات اليوم عدداً من أوراق العمل التي ستقدم لمؤسسات ومنظمات دولية حول ضرورة المواجهة القانونية لجرائم الصهيونية في فلسطين ولبنان والمنطقة، وكذلك مناقشة دور الإعلام في توثيق جرائم الكيان الصهيوني، فيما سيتم غداً عقد محكمة العدل الشعبية التي تستمع خلالها هيئة المحكمة إلى مجموعة من المرافعات المقدمة من أساتذة القانون والمحامين وطلاب الدراسات العليا في مجال القانون الدولي من جامعات سورية وعربية.
أمين عام مؤسسة جامعة الأمة العربية الدكتورة هالة الأسعد أوضحت في تصريح للإعلاميين أن الورشة والمحكمة يأتيان ضمن خطة الجامعة لتحقيق أهدافها وتعزيز ثقافة المقاومة القانونية ضد الجرائم الصهيونية، معتبرة أن الورشة تشكل فرصة للتعاون العربي والدولي لفضح هذه الجرائم، والمطالبة بمحاسبة مرتكبيها وتوجيه الأنظار العالمية لهذه القضايا الإنسانية.
وأشارت الأسعد إلى أن المشاركة العربية شملت قانونيين من فلسطين ولبنان ومصر والعراق وسلطنة عمان وتونس والجزائر والأردن وسورية، إضافة إلى عدد من السفراء العرب.
ومؤسسة جامعة الأمة العربية منظمة غير حكومية تعنى بالشأن الاجتماعي الثقافي والتنموي والتراثي والشبابي وبالشأن الفلسطيني.