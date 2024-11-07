بمشاركة قضاة وخبراء قانون سوريين وعرب.. ورشة عمل ومحكمة عدل ‏شعبية لتفعيل ‏مواجهة الجرائم الصهيونية ‏

بمشاركة قضاة وخبراء قانون سوريين وعرب بدأت اليوم في فندق الشام ‏بدمشق ورشة العمل ‏ومحكمة العدل الشعبية اللتان تقيمهما مؤسسة جامعة الأمة ‏العربية للمرة الثانية بهدف تفعيل ‏الدور الشعبي العربي في النضال القانوني ‏والقضائي ضد الجرائم الصهيونية. ‏

ويناقش المشاركون في جلسات اليوم عدداً من أوراق العمل التي ستقدم ‏لمؤسسات ومنظمات ‏دولية حول ضرورة المواجهة القانونية لجرائم ‏الصهيونية في فلسطين ولبنان والمنطقة، وكذلك ‏مناقشة دور الإعلام في توثيق ‏جرائم الكيان الصهيوني، فيما سيتم غداً عقد محكمة العدل ‏الشعبية التي تستمع ‏خلالها هيئة المحكمة إلى مجموعة من المرافعات المقدمة من أساتذة ‏القانون ‏والمحامين وطلاب الدراسات العليا في مجال القانون الدولي من جامعات ‏سورية ‏وعربية. ‏

أمين عام مؤسسة جامعة الأمة العربية الدكتورة هالة الأسعد أوضحت في ‏تصريح للإعلاميين ‏أن الورشة والمحكمة يأتيان ضمن خطة الجامعة لتحقيق ‏أهدافها وتعزيز ثقافة المقاومة ‏القانونية ضد الجرائم الصهيونية، معتبرة أن ‏الورشة تشكل فرصة للتعاون العربي والدولي ‏لفضح هذه الجرائم، والمطالبة ‏بمحاسبة مرتكبيها وتوجيه الأنظار العالمية لهذه القضايا ‏الإنسانية. ‏

وأشارت الأسعد إلى أن المشاركة العربية شملت قانونيين من فلسطين ‏ولبنان ومصر والعراق ‏وسلطنة عمان وتونس والجزائر والأردن وسورية، ‏إضافة إلى عدد من السفراء العرب. ‏

ومؤسسة جامعة الأمة العربية منظمة غير حكومية تعنى بالشأن الاجتماعي ‏الثقافي والتنموي ‏والتراثي والشبابي وبالشأن الفلسطيني.‏