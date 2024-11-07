زار مراكز صحية تمت إعادتها للخدمة مجدداً.. وزير الصحة: القطاع الصحي أثبت تماسكه وقدرته على تجاوز الصعوبات

تشرين – نهلة أبو تك

أوضح وزير الصحة الدكتور أحمد ضميرية أن القطاع الصحي أثبت تماسكه وقدرته على تجاوز الصعوبات من خلال العمل المتكامل والسعي الحثيث للوصول إلى واقع صحي يلبي حاجة المواطن ويواكب التطور العلمي، وذلك رغم التحديات والصعوبات التي عانى منها ولا يزال، في ظل العقوبات والحصار الجائر.

جاء ذلك خلال اطلاعه على عدد من المراكز الصحية في ريف اللاذقية التي تمت إعادتها للخدمة بعد الانتهاء من ترميمها وإعادة تأهيلها وتزويدها بالطاقة الشمسية بالتعاون مع المنظمات الدولية.

الوزير ضميرية زار في بداية جولته مركز الشهيد زيد علي حميدوش في بلدة زغرين بريف اللاذقية الشمالي، الذي رُمم بالتعاون مع الهلال الأحمر العربي السوري واللجنة الدولية للصليب الأحمر، ويضم المركز عيادات داخلية ولقاحاً ورعاية للمسنين، إضافة إلى خدمات متعددة من متابعة للأمراض المزمنة والرصد الوبائي.

كما شملت جولة الوزير زيارة مركز الشهيد همام خدام في بلدة القنجرة، الذي تمت إعادة تأهيله بالتعاون مع المنظمات الدولية، وقدم المركز ١١٧٠٠ خدمة مجانية للمراجعين حتى نهاية أيلول الماضي، ويضم المركز عيادات داخلية وخدمات تتعلق بالصحه الإنجابية والوبائية، إضافة إلى مخبر و صيدلية.

كما اطلع وزير الصحة على مركز الشهيد حمزة إبراهيم الصحي في قرية فديو بعد أن تمت إعادة تأهيله ووضعه في الخدمة، بالإضافة إلى مركز الشهيد نوار غسان يوسف الصحي في حي بسنادا بعد أن تم تأهيله ووضعه بالخدمة وتأمين جميع المستلزمات الصحية.

وزار الوزير الهيئة العامة لمشفى الباسل لأمراض وجراحة القلب، حيث تفقّد جهاز القثطرة الجديد الذي تم وضعه مؤخراً في خدمة المرضى.

رافق وزير الصحة في جولته محافظ اللاذقية الدكتور خالد أباظة، نقيب الأطباء الدكتور غسان فندي، مدير صحة اللاذقية الدكتور هوازن مخلوف، رئيس مجلس المحافظة المهندس تيسير حبيب، وعضوا المكتب التنفيذي الدكتور موفق صوفي والمهندس سامر خاسكيه، وعضو قيادة فرع الحزب إبراهيم عبيدو وكوادر من مديرية الصحة.