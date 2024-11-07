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رئيس مجلس الوزراء يؤكد متابعة تنفيذ خطة الإنذار المبكر للحرائق

تشرين :

أصدر رئيس مجلس الوزراء الدكتور محمد غازي الجلالي قراراً إلى وزارات الداخلية والدفاع والإدارة المحلية والبيئة والزراعة، بيّن فيه أنه بناء على ما تقرر في جلسة مجلس الوزراء يوم الثلاثاء الماضي، يطلب التنسيق المشترك مع المحافظين كلٌّ فيما يخصه لمتابعة تنفيذ خطة الإنذار المبكر للحرائق في الغابات والحراج والمساحات الزراعية في المحافظات كافة واتخاذ التدابير المطلوبة لفتح خطوط النار، وتعزيز نقاط المراقبة، وإبقاء آليات الإطفاء والصهاريج والمعدات اللازمة بحالة الجهوزية الكاملة في كافة الوحدات الإدارية وتفعيل دور المجتمع المحلي في هذا الإطار ليصار إلى التدخل المباشر عند حدوث أي طاريء وتذليل كافة الصعوبات التي تعترض التنفيذ، ووضع المعنيين أمام مسؤولياتهم في هذا المجال.

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