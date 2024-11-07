منتخب شبابنا في مجموعة حديدية بنهائيات أمم آسيا

تشرين- إبراهيم النمر:

أسفرت نتائج قرعة كأس آسيا للشباب 2025 في الصين، عن مواجهات مثيرة بعدما سُحبت مراسم القرعة صباح الخميس 7 تشرين الثاني الجاري في مدينة شنزن بالصين.

وتستضيف الصين بطولة كأس آسيا للشباب تحت 20 عاماً، في الفترة من من 12 شباط إلى 1 آذار 2025.

وتضم البطولة الآسيوية للشباب 16 منتخباً، وعلى رأسها منتخب الصين المُضيف الذي تأهل تلقائياً، إضافة إلى 15 منتخباً تأهلت إلى النهائيات من خلال التصفيات التي أُسدل عليها الستار الشهر الماضي.

مواجهات عربية في كأس آسيا للشاب 2025

أسفرت نتائج قرعة كأس آسيا للشباب 2025 عن وقوع منتخبنا الوطني في المجموعة الرابعة التي وصفت بالحديدية إلى جانب منتخبات كوريا الجنوبية واليابان وتايلند.

وجاءت منتخبات قطر في المجموعة الأولى إلى جانب صاحب الأرض، منتخب الصين، فضلاً عن منتخبات أستراليا وقرغيزستان.

كما أوقعت القرعة ثلاثة منتخبات من غرب آسيا ضمن المجموعة الثانية، حيث يلعب العراق في مواجهة الأردن والسعودية إلى جانب جمهورية كوريا في مجموعة ستشهد مباريات قوية.

بينما وقع المنتخب اليمني في المجموعة الثالثة إلى جانب كل من أوزبكستان وإيران وإندونيسيا.

ويحجز أصحاب المراكز الأربعة الأولى في البطولة القارية مكانهم في نهائيات كأس العالم للشباب تحت 20 عاماً 2025 في تشيلي.

ومن بين الـ16 منتخباً المشاركة في البطولة، يسعى 12 منها إلى الظفر بالكأس مرة أخرى، علماً بأن منتخب جمهورية كوريا الجنوبية هو صاحب الرقم القياسي بعدد مرات التتويج بالبطولة بـ12 لقباً، ويأمل في الفوز بلقبه الثالث عشر والأول منذ عام 2012.