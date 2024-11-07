خلال ١٥ يوماً.. لجان لحصر وتقييم الأضرار الناجمة عن الحرائق في ريف اللاذقية

تشرين – لوريس عمران:

أكد عضو المكتب التنفيذي لقطاع الزراعة في اللاذقية بديع كراوي لـ “تشرين” أنه تم تشكيل لجان لحصر وتقييم الأضرار الناتجة عن الحرائق الأخيرة التي ريف المحافظة، على أن تنهي أعمالها خلال ١٥ يوم وفق القرار الصادر بتشكيلها من محافظ اللاذقية .

وحسب كراوي، يتوزع عمل اللجان بين مركزية يرأسها المحافظ بقرار رقم ٤٥٧٥ وتضم قائد الشرطة وعضو المكتب التنفيذي لقطاع الزراعة والمدن والبلدان والبلديات بالإضافة إلى رئيس مكتب الفلاحين ومدير الأمانة السورية للتنمية باللاذقية ورئيس قسم الجاهزية مهمتها الإشراف والعمل على اللجان الفرعية لتقدير الأضرار كافة الناتجة عن الحرائق ضمن محافظة اللاذقية تاريخ ٣١/ ١٠ / ٢٠٢٤ وإعداد التقرير ثم رفعه إلى الجهات المعنية.

وأضاف كراوي: وهناك لجان فرعية تشكلت بتاريخ ٢/ ١١ / ٢٠٢٤ بقرار رقم ٤٥٧٦ لحصر وتقييم الأضرار الزراعية والممتلكات الخاصة الناجمة عن حرائق ٣١/ ١٠/ ٢٠٢٤ وهي تتألف من مدير الناحية ورئيس الوحدة الإدارية، و أمين الفرقة الحزبية والوحدة الإرشادية وممثل عن المجتمع الأهلي والمختار .

وبين كراوي أنّ اللجنة الفرعية تضم ٢٦ لجنة فرعية مهمتها الكشف الحسي على جميع الحيازات والممتلكات بكل أنواعها جراء الحرائق وتوثيقها وتقديمها إلى اللجنة المركزية.

وأكد كراوي أنّ اللجان باشرت عملها، وعلى جميع الأهالي المتضررين مراجعة المختار أو مدير الناحية لتقديم الأوراق الثبوتية ليصار إلى كتابة الضبط اللازم للواقعة .