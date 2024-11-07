«بريد درعا» يصرف ٦ مليارات في أربعة أيام للمسرّحين.. والعملية متواصلة وبشكل ميسر

درعا – وليد الزعبي:

أوضح مدير فرع البريد في درعا بهاء الزعبي أن الفرع بدأ منذ يوم الإثنين الفائت صرف تعويضات المسرّحين بشكل ميسر ومن دون أي تأخير.

وذكر أن إجمالي قيمة المدفوعات بهذا الصدد بلغت خلال أربعة أيام ٦ مليارات ليرة، أي ما يعادل ١,٥ مليار باليوم، وعملية الصرف ستتواصل حتى تسليم جميع المسرّحين لتعويضاتهم، علماً أن هذه الدفعة تعد رقم ١٣ التي يتم صرف تعويضات لها.

وقد أثنى عدد من المسرحين خلال لقاء “تشرين” معهم، ارتياحهم للإجراءات المبسطة في فرع بريد درعا أثناء استلامهم للتعويضات.

من جانب آخر بيّن مدير البريد أنه تمّ مؤخراً إطلاق خدمة استخراج الوثائق إلكترونياً في كافة فروع المؤسسة السورية للبريد في المحافظات بما فيها فرع بريد درعا، حيث يستطيع المواطن من خلال البرنامج الإلكتروني (معاملاتي) طلب أيّاً من وثائق غير محكوم وغير عامل ووثائق السجل المدني عن طريق ذلك البرنامج.

وبالنسبة للرسوم فيتم دفعها من خلال الجوال حصراً وعلى المواطن صاحب الوثيقة مراجعة فرع البريد المحدد لاستلام الوثيقة خلال مدة أقصاها ٢٤ ساعة، وبالتوازي يتم العمل على تطوير هذه الخدمة لتشمل وثائق حكومية أخرى.