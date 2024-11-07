تشرين:

تبقى درجات الحرارة حول معدلاتها لمثل هذه الفترة من السنة، نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي ضعيف في طبقات الجو كافة.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها صباح اليوم أن يستمر الجو بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام، مع بقاء فرصة ضعيفة لهطل أمطار محلية في أماكن متفرقة من البلاد، ويكون الجو بارداً ليلاً، وخاصة على المرتفعات الجبلية.

الرياح شرقية إلى شمالية شرقية بين الخفيفة والمعتدلة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

غداً… تبقى درجات الحرارة حول معدلاتها لمثل هذه الفترة من السنة، ويكون الجو صحواً بشكل عام مع ظهور بعض السحب المتفرقة، ويستمر الجو بارداً وخاصة على المرتفعات.