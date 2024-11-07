بدء فعاليات المؤتمر العلمي العشرين للجمعية السورية للمولدين النسائيين في اللاذقية

تشرين- نهلة ابو تك :

بدأت مساء اليوم فعاليات المؤتمر العلمي العشرين للجمعية السورية للمولدين النسائيين في اللاذقية، بحضور وزير الصحة الدكتور أحمد ضميرية ومحافظ اللاذقية الدكتور خالد أباظة لمناقشة المستجدات الطبية والعلمية في مجال التوليد والنساء، حيث يستمر المؤتمر لمدة ثلاثة أيام في فندق لاميرا باللاذقية بمشاركة أكثر من ٥٠٠ طبيب اختصاصي في مجال الطب النسائي وبحضور شركات طبية ودوائية محلية .

وأكد ضميرية في كلمة افتتاحية أهمية انعقاد هذه المؤتمرات في رفد الصحة بكل جوانبها ومواكبة التطورات الطبية من خلال تبادل المعلومات والخبرات بين المشاركين، ما ينعكس إيجاباً على الواقع الطبي في سورية كافة.

وأشار ضميرية إلى التحديات التي عانى منها القطاع الصحي في ظل العقوبات الجائرة بحق الشعب السوري ،حيث استطاع القطاع الطبي تحقيق تقدم ملحوظ في توفير خدمات الرعاية الصحية عبر المراكز والهيئات الصحية في سورية.حيث بلغ عدد الخدمات الطبية للمواطنين حتى نهاية شهر أيلول نحو ٢٠ مليون خدمة طبية مجانية، وخاصة في مجالات الرعاية الصحية، و الأمراض النسائية والصحة الإنجابية .

كما أكد رئيس الجمعية الدكتور وائل الحلقي لـ”تشرين” أهمية المؤتمرات الطبية التي تشهد تطوراً ملحوظاً، وخاصة في مجال الهندسة الوراثية وزراعة الأعضاء والتشخيص الذكي وأهمية دور الخلايا الجذعية والذكاء الصناعي بتطوير وسائل التشخيص والعلاج، حيث تعتبر هذه المؤتمرات فرصة فرصة للاطلاع و تحسين الواقع الصحي في سورية كافة .

من جهته، شدد نقيب الأطباء في سورية الدكتور غسان فندي على أهمية المؤتمر، وخاصة أنه يحمل شعار البناء والتطوير ضرورة والصحة أساس كموجه لعمل المرحلة المقبلة .

كما أكد مدير صحة اللاذقية الدكتور هوازن مخلوف أهمية المؤتمر من خلال المحاضرات التي تغني وترتقي بالواقع الطبي، وتعمل على تطوير المهارات الفردية والجماعية للموارد الطبية كافة .