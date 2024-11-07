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الرئيس الأسد يهنئ الرئيس تبون بالذكرى السبعين لثورة الأول من نوفمبر المجيدة

هنأ السيد الرئيس بشار الأسد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بمناسبة الذكرى السبعين لثورة الأول من نوفمبر المجيدة، متمنياً له موفور الصحة وللشعب الجزائري الشقيق دوام الأمن والأمان والاستقرار، واطّراد التقدم والازدهار.
وأعرب الرئيس الأسد عن تقديره العالي لما تتميز به العلاقات الأخوية الراسخة التي تجمع سورية والجزائر، وحرصه البالغ على أن تشهد مسارات العمل الثنائي والتنسيق المشترك تطوراً وتقدماً مستمرين لما فيه مصلحة البلدين والمنطقة العربية.

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