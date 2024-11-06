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مناقشة ورقة العمل المقترحة حول دور القطاع العام وسياسات التوظيف المنشودة

تشرين – دينا عبد:

عقد اليوم في وزارة التربية اجتماع لمناقشة ورقة العمل المقترحة حول “دور القطاع العام وسياسات التوظيف المنشودة”.
وأكد وزير التربية د. محمد عامر المارديني خلال الاجتماع أهمية العمل على تحديث القوانين وتطويرها والتركيز على العمل المؤسساتي لافتاً لأهمية البيانات الإحصائية التي تكون أساساً لإصدار أي قرار، كما أشار للمجلس التربوي الأعلى الذي سيجري تشكيله وفق قانون إحداث الوزارة الجديد الذي سيناقش قريباً في مجلس الشعب، لافتاً لوجوب العمل على الإجراءات التي تحقق توطين التعليم.
وتحدث معاون وزير التربية للشؤون التقنية د. محمود بني المرجة عن أهمية المرونة في القوانين وتبسيط الإجراءات بما يحقق الأهداف التربوية.
ولفت معاون وزير التربية للشؤون التربوية د. رامي الضللي لوجوب التوصيف الدقيق لمهام كل مديرية ترصد فيها الاحتياجات من الاختصاصات المختلفة.
وخلال الاجتماع طرح عدد من مديري الإدارة المركزية في وزارة التربية واقع العمل في مديرياتهم والحاجة الفعلية لبعض الاختصاصات والشواغر الموجودة وآلية التوظيف المقترحة.

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