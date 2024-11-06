بحضور أعضاء البرلمان الطفلي.. مجلس محافظة الحسكة يطالب بزيادة مخصصات المحافظة من الطحين

تشرين – خليل اقطيني:

عقد مجلس محافظة الحسكة اليوم جلسته العادية السادسة برئاسة المحامي عيد سالم الصالح رئيس المجلس والطفلة هبة خليفة عضو البرلمان الطفلي في المحافظة، بحضور محافظ الحسكة الدكتور لؤي محمد صيوح ومعاون قائد الشرطة، كما شارك في الجلسة عدد من الأطفال أعضاء البرلمان.

وتضمنت مداخلات أعضاء المجلس في الجلسة مطالبات لسكان المحافظة في المجال الخدمي بالدرجة الأولى، إضافة إلى المجالات الأخرى، وخاصة المجالين التربوي والصحي.

وشدد أحد أعضاء المجلس على ضرورة تنفيذ المشروعات الخدمية بناء على أسس موضوعية، تأخذ في الاعتبار العديد من العوامل، كعدد السكان ومدى الحاجة للمشروع وانعكاساته على الواقع الخدمي بصورة عامة.

محافظ الحسكة طلب من عضو المجلس بيان المشروعات التي نفذت خلافاً لذلك فلم يجب، وأوضح صيوح أن هناك أسساً واضحة ومحددة لتنفيذ المشروعات الخدمية في مختلف مناطق المحافظة، وهي لا تنفذ إرضاء لهذا أو ذاك، وإنما لخدمة السكان وتحقيق أهداف اجتماعية واقتصادية مهمة، وتخضع لدراسات فنية ومالية دقيقة ومن ثم مراجعات عديدة في المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة، ولا تتم المصادقة على تنفيذها إلا بعد أن تستوفي كل الشروط، وتصبح جاهزة للتنفيذ فنياً ومالياً، وأثناء التنفيذ تتم مراقبة العمل بدقة من اللجان المشكّلة لهذه الغاية ومن أعضاء المكتب التنفيذي والجهة صاحبة المشروع لكي يكون التنفيذ صحيحاً ووفق الدراسات الفنية الموضوعة ودفتر الشروط المحدد وبنود العقد المبرم، وكل مشروع ينفذ خلافاً لذلك لا يتم استلامه، كما لا يتم صرف الاستحقاقات المالية للجهة المنفذة إلا بعد استدراك كل الملاحظات التي تقدمها لجان المراقبة ولجان الاستلام.

وقدم أعضاء المجلس في مداخلاتهم عدة مطالب للنهوض بالواقع التربوي، بهدف تحقيق الاستقرار بالعملية التعليمية في المدارس، مطالبين بمعالجة النقص بالكتب المدرسية.

وطالب أعضاء المجلس بتأمين بعض الأدوية ذات العلاقة بغسيل الكلى، وأوضح مدير الصحة الدكتور عيسى خلف أن كل الأدوية والمستلزمات الطبية لغسيل الكلى تؤمنها مديرية الصحة مجاناً عن طريق وزارة الصحة، وتضعها فوراً في خدمة مرضى القصور الكلوي الذين يخضعون لجلسات غسيل الكلى في قسم غسيل الكلى في الحسكة، مبيناً أن وزارة الصحة تقدم جلسات غسيل الكلى لمرضى القصور الكلوي مجاناً رغم تكلفتها العالية، وكذلك الحال بالنسبة للأمراض المزمنة، وتزود الوزارة مديرية الصحة في المحافظة بشحنات متتالية من الأدوية والمستلزمات الطبية.

في هذه الأثناء اضطر المحافظ لمغادرة الجلسة لإنجاز بعض الأعمال المهمة، فطلب بعض أعضاء المجلس تأجيل مداخلاتهم ريثما يعود، فانبرى أحد الأعضاء مستهجناً هذا الطلب لأنه يقزم المجلس ويحد من دوره، طالباً من أعضاء المجلس الاستمرار بتقديم مداخلاتهم بحضور المحافظ أو عدم حضوره، فرد عليه أعضاء المجلس موضحين أن هذا ليس من اختصاصه، ونتيجة الرد والرد المعاكس حصلت مشادة كلامية بين الطرفين استدعت تدخل رئيس المجلس لتهدئة الطرفين.

كما طالب أعضاء المجلس بتنفيذ المزيد من المشروعات الخدمية في مختلف مناطق المحافظة، ولاسيما في القرى والأرياف، وخاصة في مجالي الطرق والصرف الصحي.

وأوضح المحافظ أن المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة أقر في 3 اجتماعات متتالية تنفيذ 14 مشروعاً خدمياً في مجال الطرق والمدارس والصرف الصحي في مدينة الحسكة وفي مختلف مناطق المحافظة مدناً وريفاً، لخدمة السكان.

كذلك طالب أعضاء المجلس بالتصدي للفساد الجاري في بعض الجمعيات الخيرية، وإعادة الجانب الإغاثي وتوزيع السلل الغذائية إلى فرع الهلال الأحمر العربي السوري، وزيادة مخصصات المحافظة من الطحين من أجل تلبية الطلب المتزايد على مادة الخبز.

وردّ رئيس المجلس، مبيناً أن مجلس المحافظة سبق أن رفع عدة توصيات إلى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لإضافة 15 طناً من الطحين إلى مخصصات المحافظة، ونأمل أن تلبي الوزارة هذا الطلب.

يشار إلى أن إدارة الجلسة من عضو البرلمان الطفلي امتازت بالجدية والحزم، وهي خطوة لاقت استحسان أعضاء المجلس وتركت أثراً طيباً لديهم.

حضر الجلسة مديرو المؤسسات الحكومية ورؤساء المنظمات الشعبية والنقابات المهنية.