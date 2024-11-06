درجتان من السرطان الخبيث!!‌‌‏ ‏

العالم منشغل بالانتخابات الأمريكية، لا لأن أمريكا تقوم بعملها الطبيعي كدولة عظمى في إرسال الاستقرار والسلم والتعاون الدولي، بالعكس، الاهتمام الدولي بالانتخابات الرئاسية الأمريكية سببه أن الإدارة الأمريكية تتصرف تجاه الآخرين كـ«قرصان» يريد نهب ثروات وموارد الأمم، ولأن هذه الإدارة تعمل كـ«سمسار» يستخدم الهيمنة والسيطرة لإبرام الصفقات لمصلحته، وعلى حساب حياة ومعاش واستقلال وحرية الآخرين، بالنسبة لنا نحن العرب، فإن ما يهمنا من الانتخابات، موقف الرئيس القادم من قضايانا، وخاصة القضية الفلسطينية، وما سيفعله في الحروب الدائرة ضدنا في غزة ولبنان، كتكثيف للعدوان الإسرائيلي ضد منطقتنا كلها.
لكن ما الفرق بين كامالا هاريس ودونالد ترامب من حيث التعامل مع منطقتنا وقضايانا؟، هاريس أعلنت أنها ستكمل نهج بايدن في المنطقة، وهو النهج القائم على دعم «إسرائيل»، والدفاع عنها، واعتبار أمنها جزءاً من الأمن القومي الأمريكي، وكما قال هو أي «بايدن» إنه أكبر صهيوني في أمريكا، فإن هاريس تكرر وراءه تصميمها على دعم «إسرائيل»، وإذا أخذنا ما صدر عن بلينكن عندما زار الكيان الصهيوني مع بدء العدوان على غزة انتقاماً من «طوفان الأقصى»، حيث سأل بلينكن نتنياهو «ماذا ستفعل بأهل غزة الفلسطينيين؟» فأجابه نتنياهو «سنطردهم أو نقضي عليهم»، فعقب بلينكن بحماس «نحن معكم، نحن معكم»، هذه المحادثة أوردها الصحفي الأبرز بوب ودوورد في كتابه الأحداث «الحرب».
أما ترامب فقد أبلغ نتنياهو بإلحاح «عليك القضاء عليهم الفلسطينيين، وإنجاز مهمتك هذه، قبل أن أدخل البيت الأبيض»، ترامب مستعجل للقضاء على الفلسطينيين، وتأكيداً على هذه المعلومة، فإن ترامب أنتقد إدارة بايدن مراراً، أنها لم تقدم لنتنياهو و«إسرائيل» ما يكفي لإنجاز حربها بالقضاء على الفلسطينيين، صحيح ترامب وعد بعض المسلمين بـ«إنهاء الحرب»، لكنه لم يخبرهم بأي نتيجة سينهي الحرب ولمصلحة من، أليس هو صاحب تشريع «القدس كعاصمة أبدية لإسرائيل»، وصاحب «صفقة القرن» المضيعة للحقوق الفلسطينية والعربية؟!!
كامالا هاريس ستستمر بدعم «إسرائيل»، والحرب معها بالسلاح والمعدات وبالسياسة، للقضاء على القضية الفلسطينية، مع استمرار ادعاء العمل من أجل «حل الدولتين»، ترامب من جهته مستعجل للقضاء ليس على القضية الفلسطينية فقط، بل القضاء على الفلسطينيين أصحاب الأرض أيضاً، باختصار نحن أمام هاريس وترامب، كأننا أمام درجتين من السرطان الخبيث، وكلاهما قاتل للحق الفلسطيني، ومجرم بحق العرب والعروبة، وخائن لدوره ووظيفته كرئيس للدولة العظمى عليه العمل لتحقيق استقرار وأمن وتعاون العالم.
العالم منشغل بالانتخابات الأمريكية، لا لأن أمريكا تقوم بعملها الطبيعي كدولة عظمى في إرسال الاستقرار والسلم والتعاون الدولي، بالعكس، الاهتمام الدولي بالانتخابات الرئاسية الأمريكية سببه أن الإدارة الأمريكية تتصرف تجاه الآخرين كـ«قرصان» يريد نهب ثروات وموارد الأمم، ولأن هذه الإدارة تعمل كـ«سمسار» يستخدم الهيمنة والسيطرة لإبرام الصفقات لمصلحته، وعلى حساب حياة ومعاش واستقلال وحرية الآخرين، بالنسبة لنا نحن العرب، فإن ما يهمنا من الانتخابات، موقف الرئيس القادم من قضايانا، وخاصة القضية الفلسطينية، وما سيفعله في الحروب الدائرة ضدنا في غزة ولبنان، كتكثيف للعدوان الإسرائيلي ضد منطقتنا كلها.