مواجهة من العيار الثقيل بين الإنتر وأرسنال في دوري الأبطال

تشرين:

يشهد ملعب سان سيرو في إيطاليا اليوم في الحادية عشرة ليلاً مواجهة من العيار الثقيل بين إنتر ميلان وأرسنال الإنكليزي ضمن الجولة الرابعة في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وكشف ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال أن ديكلان رايس لم يسافر مع الفريق لمواجهة إنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا اليوم الأربعاء بسبب الإصابة التي تعرض لها خلال الخسارة 1-0 في الدوري الإنكليزي الممتاز أمام نيوكاسل يونايتد في نهاية الأسبوع.

وغاب الدولي الإنكليزي بشكل مفاجئ عن جلسة تدريب الفريق قبل سفر الجانرز إلى إيطاليا، حيث اتبع بدلاً من ذلك برنامج تدريب فردي في لندن كولني، وتم تأكيد غياب رايس عن الرحلة إلى ميلانو لخوض مواجهة الإنتر يوم الأربعاء، ما أثار مخاوف من أن لاعب خط الوسط سيبقى خارج الملعب لفترة بسبب الإصابة.

وشارك رايس في الملعب طوال 90 دقيقة في سانت جيمس بارك يوم السبت، لكن أرتيتا كشف في مؤتمره الصحفي قبل المباراة أن اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا تعرض لإصابة في الخسارة أمام نيوكاسل يونايتد وهناك شك مبكر في مشاركته أمام تشيلسي يوم الأحد.

ماذا قال أرتيتا؟

وقال أرتيتا عن لقاء اليوم: “لسوء الحظ تعرض ديكلان لإصابة أمام نيوكاسل، لقد تمكن من إكمال المباراة ولم يكن يشعر بأنه على ما يرام في الأيام القليلة الماضية، سيتعين علينا تقييمه يوم الخميس ومعرفة ما إذا كان جاهزًا لمباراة تشيلسي”.

وفي حين لن يظهر رايس على أرض ملعب سان سيرو، فإن مارتن أوديجارد قد يكون حاضراً، حيث عاد قائد أرسنال وصانع ألعابه إلى التدريب الكامل يوم الثلاثاء بعد غياب دام قرابة شهرين بسبب إصابة في الكاحل، وسافر الدولي النرويجي مع الفريق إلى إيطاليا ولديه فرصة للعودة أمام أبطال الدوري الإيطالي، على الرغم من أن أرتيتا رفض ضمان مشاركته.

ويخوض الفريق الإنكليزي المباراة بعد حصوله على نقطة واحدة فقط من آخر ثلاث مباريات في الدوري الإنكليزي الممتاز وبعد أربعة أيام فقط من الخسارة بهدف أمام نيوكاسل يونايتد من جهته قال سيموني إنزاجي، مدرب إنتر ميلان الإيطالي إن آرسنال سيحاول الانتقام خلال مباراة الفريقين، أما إنتر ميلان فلم يخسر في آخر سبع مباريات ويحافظ على نظافة شباكه في دوري الأبطال هذا الموسم، لكن إنزاجي حذر قبل مواجهة اليوم الأربعاء قائلاً إن “آرسنال سيأتي إلى ملعبنا ولديه دافع الانتقام”.

وأضاف المدرب الإيطالي “لقد تابعت مباراتهم أمام نيوكاسل، لقد خاضوا مواجهة صعبة خارج ملعبهم، لكننا ندرك أننا بصدد مواجهة فريق يريد تقديم أداء قوي.

ويتخلف إنتر بفارق نقطة واحدة عن نابولي المتصدر في مشوار الدفاع عن لقبه في الدوري الإيطالي قبل مباراتهما سوياً يوم الأحد المقبل، وشدد إنزاجي: نحتاج الفوز في المباراتين، وسنواجه فريقين في غاية القوة، لكن تركيزنا الأكبر ينصب على مواجهة اليوم.

الجدير ذكره أن كلاً من أرسنال وإنتر حصد سبع نقاط من أول ثلاث مباريات في دوري أبطال أوروبا لموسم 2024-25، ويلتقيان لأول مرة منذ بطولة 2003-2004، حيث فاز الفريق الإيطالي 3-0 في هايبري قبل أن يفكك فريق أرسين فينجر إنتر 5-1 في سان سيرو.

وفي نتائج الأمس مني الريال بخسارة ثقيلة في ملعبه سانتياغو برنابيو وبثلاثية مقابل هدف مع ميلان الإيطالي، كما تعرض مان سيتي الإنكليزي لخسارة قاسية أمام سبورتينغ لشبونة البرتغالي بهدف لأربعة، وتجاوز ليفربول الإنكليزي باير ليفركوزن الألماني برباعية نظيفة، وهي النتيجة نفسها التي حققها ايندهوفن الهولندي ضد جيرونا الإسباني، وخسر بولونيا الإيطالي أمام موناكو الفرنسي بهدف وحيد، وسيطر التعادل الإيجابي على لقاء ليل الفرنسي ويوفنتوس الإيطالي.