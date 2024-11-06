السهو يقود الفتوة خلفاً للجزائري.. ولا قنوات مفتوحة مع أنور

تشرين- مالك الجاسم:

قبل أيام قليلة من مباراته الأولى في دوري الدرجة الممتازة أقال الفتوة مدربه الجزائري سفيان نشمة بعد النتائج المخيبة للآمال في كأس التحدي الآسيوي، وكما هو المعتاد أوكلت مهمة قيادة الفريق للمدرب إسماعيل السهو.

الفتوة تنتظره مباراة اليوم الأربعاء مع الشعلة على أرض ملعب السويداء في رحلة الدفاع عن لقبه بطلاً للدوري والكأس، ولكن الحديث الذي تم تداوله بأن هناك قنوات مفتوحة مع الكابتن أنور عبد القادر لقيادة الفتوة، وحسب المعلومات المؤكدة التي حصلنا عليها والتي تفيد بأن الإدارة لم تتواصل مع أنور حتى الآن، وقد أسندت المهمة حالياً للسهو ريثما تتم تسمية مدرب للفريق.

وبالعموم المباراة أمام الشعلة ستكشف كثير من الأمور حول جاهزية الفريق ومستواه، وهذه المباراة لها أهمية كبيرة والفوز بها يعني بأن الفتوة قادم بقوة بمجموعة تعتمد غالبيتها على أبناء النادي، والشعلة يدرك صعوبة هذه الموقعة ولكن يضع نصب عينه اغتنام النقاط الثلاث والاستفادة من حالة الفتوة العائد من مشاركته الآسيوية بخيبة أمل لذلك المباراة ستكون مفتوحة الاحتمالات، ومن يقرأ المباراة بالشكل الصحيح سوف تكون كفته راجحة.