الحرارة إلى ارتفاع والجو بين الصحو والغائم جزئياً

تشرين:

تميل درجات الحرارة للارتفاع قليلاً لتصبح حول معدلاتها لمثل هذه الفترة من السنة، نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي ضعيف في طبقات الجو كافة.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها الصباحية اليوم أن يكون الجو بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام، مع بقاء فرصة ضعيفة لهطل أمطار محلية في أماكن متفرقة من البلاد، ويكون الجو بارداً ليلاً، وخاصة على المرتفعات الجبلية، ويحذر من تشكل الضباب في المناطق الوسطى والقلمون خلال ساعات الليل والصباح الباكر.

الرياح شرقية إلى شمالية شرقية بين الخفيفة والمعتدلة تنشط على المرتفعات الساحلية، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وهطلت أمطار متفرقة في عدد من المحافظات، حيث سجلت في محافظة حماة: أفاميا وعين الكروم 1 مم والكريم 2 مم.

– محافظة طرطوس: سجلت 16 مم.

– محافظة اللاذقية: سجلت في المزيرعة والحفة 10 مم وبوقا 16 مم والبهلولية 3 مم ومطار الباسل 1 مم.