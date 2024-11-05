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مادة عطرية مخرشة تتسبب بإسعاف 12طالبة إلى المشفى الوطني بجبلة

تشرين- صفاء إسماعيل:

أكد مدير تربية اللاذقية أكثم غانم أنه تم إسعاف 12 طالبة من ثانوية الشهيد صالح محمود “تجمع الإناث” إلى المشفى بحالة ضيق في التنفس،  وبالتواصل مع المشفى بينوا أنه تم تقديم الإسعافات الأولية اللازمة لهن وتخريجهن، وهن بحالة صحية جيدة.

وبيّن غانم في حديث لـ”تشرين”  أن ما جرى في ثانوية الشهيد صالح محمود، هو قيام إحدى الطالبات أثناء تبديل الحصة  الدرسية في شعبة الثاني الثانوي الأدبي برش مادة عطرية مخرشة للأنف على وجه زميلتها، ما أدى لإصابتها بضيق تنفس، وأصاب بقية الطالبات في القاعة الصفية بحالة من الهلع والانزعاج من الرائحة اللاذعة.

وأكد غانم أن ما جرى تم الاستدلال إليه من خلال مراجعة الكاميرات الموجودة في القاعة الصفية، مشيراً إلى تزويد جميع القاعات الصفية بالثانوية بكاميرات.

ونفى غانم ما يتم تداوله حول وجود خطأ في تجربة كيميائية في مختبر المدرسة، مشيراً إلى أن الحادثة وقعت في قاعة صفية للثاني الثانوي الأدبي، حيث لا تدرس مادة كيمياء.

وحول الإجراءات التي سيتم اتخاذها، أوضح غانم أنه وفق النظام الداخلي، تقوم إدارة المدرسة عبر  مجلس الانضباط ومجلس المدرسين باتخاذ الإجراء المناسب، ونحن بدورنا كمديرية تربية سنصادق على قرار إدارة المدرسة وفق أحكام النظام الداخلي للمدارس الثانوية.

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