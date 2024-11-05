محافظ القنيطرة يشدد على عدالة توزيع المنح الزراعية

تشرين -ممدوح عوض:

عقدت لجنة الإغاثة الفرعية في القنيطرة برئاسة محافظ القنيطرة الدكتور طوني عزيز حنا اجتماعها الدوري اليوم بحضور عضو المكتب التنفيذي المختص لشؤون الإغاثة زايد الطحان ورئيس فرع الهلال الأحمر ومديرة الشؤون الاجتماعية والعمل ومديرة التخطيط ومدير الزراعة في المحافظة وجمعية مؤسسة قلبي معكم الخيرية . حيث أقر في الاجتماع توزيع 1200 منحة دجاج بياض لـ 30 عائلة، بالإضافة إلى سلة الأعلاف اللازمة من قبل جمعية البراعم لرعاية الطفولة الخيرية بالتنسيق مع مديرية الزراعة وذلك ضمن برنامج سبل العيش في قرية بئر عجم .

محافظ القنيطرة شدد على عدالة توزيع المنح الزراعية وغيرها من خلال استهداف العائلات غير المستفيدة من المنح السابقة بنفس القرى وغيرها من القرى خلال عام 2024، لافتاُ إلى أن منظمة UNP ستقدم منحة نحل ضمن مشروع من أجل السلام ( دعم إعادة تنظيم وتطوير قطاع تربية النحل في سورية) ويهدف المشروع إلى تعزيز سبل العيش لمربي النحل من خلال توفير المعدات الإنتاجية لتحسين جودة الإنتاج وتنويع المنتجات على أن تتم طريقة التوزيع بأن يكون النحال مقيماً في المناطق المحددة ويمتلك الخبرة في تربية النحل وتصنيع منتجاته والتسويق له، وألايقل عدد الخلايا التي يمتلكها النحال عن 4 خلايا ولايتجاوز 25 خلية لكل شخص مستفيد، وعلى أن يستفيد شخص واحد من كل عائلة.

وأكد حنا على تأمين احتياجات الوافدين من لبنان في جديدة الفضل بالتنسيق مع فرع الهلال الأحمر بريف دمشق ومديرية تربية القنيطرة ومستوصف وبلدية الفضل، ووجه بتوزيع مدافىء وتفل للعائلات الوافدة من لبنان بالتنسيق مع منظمة زوا على أرض المحافظة.

عضو المكتب التنفيذي المختص لشؤون الإغاثة زايد الطحان اعترض على آلية توزيع المنح الزراعية من قبل جمعية البراعم لرعاية الطفولة الخيرية وغيرها من المنظمات الدولية، موضحاً أنه تم استهداف بعض القرى خلال عام 2024 بأكثر من منحة وبعض القرى لم تستفد من أي منحة زراعية خلال العام نفسه.

وطالب بتوجيه كتاب إلى اللجنة العليا للإغاثة من أجل عدالة توزيع المنح الزراعية بين القرى على أرض المحافظة . كما طالب الطحان بإخلاء العائلات المهجرة من مركز إيواء جويزة في الكوم بسبب حاجة البناء من قبل اتحاد الفلاحين.

رئيس فرع الهلال الأحمر بالقنيطرة اعترض على إخلاء مركز إيواء جويزة لحين تأمين مركز إيواء بديل للعائلات المهجرة من القدم والعسالي والحجر الأسود .

وأشار مدير زراعة القنيطرة إلى أن إحدى المنظمات الدولية قدمت دعماً مالياً بقيمة مليار ليرة لإصلاح بلدوزرات وتركسات المديرية بغية شق طرق زراعية للفلاحين من أجل وصولهم إلى أراضيهم الزراعية .