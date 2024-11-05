‏«طريقنا الواحد» مجموعة شعرية جديدة لأطفال الوطن.. الشاعر زياد السودة: اخترت أن ‏يكون عملي الأول عن الوطن

تشرين_ لمى بدران

لا شك أن الكتابة للطفل في هذه الفترة مغامرة من غير الممكن أن نُحسد عليها أبداً، لأن ‏مخاطبتهم في زمن الحرب تحدٍّ كبير يجعلنا أمام مسؤوليةِ حثّهم على التعافي النفسي ‏والفكري من آثار الأزمة على بلادنا الحبيبة، بكل حرص على القيم والمفاهيم التي يجب أن ‏تبقى متجذّرة في نفوسهم، وأهمها حب الوطن والانتماء له، ومن أجل هذا عمل الشاعر زياد ‏محمد السودة لمدة تصل إلى خمس سنوات على كتابة قصائد للأطفال تُعنى بالوطن بكل ما يمكن ‏أن يحمله من حب وعطاء وثبات وحضارة.‏

يضم الكتاب الذي صدر للشاعر مؤّخراً و وسمه تحت عنوان «طريقنا الواحد» مجموعة من ‏القصائد للأطفال والناشئين يغلب عليها الحس الوطني، تحضّ الأطفال على محبة الوطن ‏والدفاع عنه وتوحيد الجهود ضد المطامع الخارجية والأخطار التي تتربص به، وتتغنى ‏ببطولات الشهداء الذين قضوا دفاعاً عن تراب الوطن، وتدعو إلى لمّ الشمل العربي، وتنمية ‏الحس القومي، وحُب الأرض والمدرسة، وخُضرة البلاد، والدفاع عن الحق في العلم والحياة ‏والحرية.‏

ففي قصيدة «طريقنا الواحد» يقول الشاعر في أبياته: ‏

هذي صروح المجد

نُعلي شأنها بدم الفداء

ونقدّسُ الدّمع الطهور ‏

وقُدسها

حين ارتضاهُ دمُ البهاء ‏

كيما نقول نشيدنا الأبهى

بساحات الفداء

حول بدايات العمل يقول الشاعر السودة لـ«تشرين»: كنت أذهب مع أطفالي الصغار وهما ‌‏(توءم) إلى روضتهم، وانجذب لحركاتهم وتصرّفاتهم، وأراقبهم كثيراً فأحببت براءة الطفولة ‏التي تشبه الزهور، وقررت منذ ذلك الوقت أن أدخل عالم الأطفال من خلال «أدب الطفل»، ‏وبالنسبة للعنوان الذي اختارَه يضيف لنا الشاعر: جاء في مخيّلتي أكثر من عنوان للقصائد، ‏لكني وجدتُ أننا نحن العرب جميعاً بحاجة إلى طريق واحد يجمعنا، وأنه يجب على أيادينا أن ‏تتكاتف أمام ما يحصل في الوطن العربي عموماً، وفي غزة ولبنان خصوصاً، لذلك رأيت أن ‌‏«طريقنا الواحد» هو العنوان الأنسب لمجموعتي.‏

وفي قصيدة عنوانها «من الجولان للقدس» يقول الشاعر: ‏

من الجولان للقدس ‏

طريق الفتية الثوار

من الجولان

حتى آخر المشوار ‏

طريقٌ صاعد

للنّجم.. والشّمس

وجيلٌ للفدا يمضي..‏

ليحمي بالفدا بلدي

ويقطفَ من جنى الأرض

يصون كرامة العرض!‏

لقد أفصح لنا الشاعر زياد أن رغبته في وضع بصمة خاصة له في عالم الطفل كبيرة وسيتسمر ‏بالعمل حتى الوصول إليها، وهو يعمل حاليا على مجموعة جديدة متنوعة المواضيع اقتربت ‏من النهاية، وستصدر في وقت ليس بعيد.‏

الجدير ذكره هنا أن العمل جاء ضمن سلسلة أدب الأطفال من إصدارات اتحاد الكتاب العرب ‏بدمشق، وهو من القطع المتوسط ويحمل حوالي عشرين قصيدة منظومة بتناسق وبساطة ‏ومرونة من أجل الوصول للطفل بسلاسة وسهولة.‏