مخبز درعا الأول يعود للخدمة مجدداً بعد الصيانة

درعا – وليد الزعبي:

بدأ اليوم العمل من جديد في مخبز درعا الأول بعد تنفيذ أعمال مدنية وصيانة مهمة تقلل الأعطال وترفع من مستوى جودة الرغيف.

وأوضح مدير فرع المخابز في درعا المهندس حميدي الخليل، أن الأعمال المدنية شملت تركيب أرضيات جديدة من الحجر البازلتي والبلاط تلائم طبيعة العمل بعد أن كانت من السيراميك الذي تتكسر أجزاء منه بين الحين والآخر نتيجة حركة العربات والعجانات وغيرها، إضافة لترميم أجزاء من السقف لمنع تسرب المياه إلى داخل المخبز شتاءً بالتوازي مع طلاء الجدران، والمهم استبدال بيت النار القديم المتهالك وتركيب آخر جديد مكانه. كما جرت أمس أعمال تنظيف وتعقيم للمخبز تجهيزاً لإقلاعه ودخوله الخدمة مجدداً، علماً أن الأعمال استغرقت حوالي الشهر تقريباً.

وبيّن الخليل أنّ مجمل تلك الأعمال تسهم في تقليل حدوث الأعطال المتكررة وتكفل النهوض بجودة إنتاج رغيف الخبز بما يتلاءم والمواصفات المعتمدة من وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، وبشكل يلبي ذوق المستهلكين من حيث الاستواء والطعم والاتساع والتماسك والديمومة لوقت مناسب، مشيراً إلى أنّ هذا المخبز الحيوي الذي يتواجد في مدينة درعا ينتج يومياً ٨٤٨٥ ربطة خبز.