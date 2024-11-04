وفاة شخصين وإصابة أكثر من 20 في حادث سير على طريق الرقة – حماة

تشرين – خليل حسين:

توفي شخصان وأصيب أكثر من 20 آخرين بجروح، بينهم ثلاثة في حالة حرجة من جراء حادث سير على طريق عام الرقة – حماة قرب بلدة السعن في ريف حماة الشمالي الشرقي بعد ظهر اليوم الإثنين.

وذكر مصدر في محافظة الرقة لـ«تشرين»: «توفي شخصان وأصيب أكثر من 20 آخرين بجروح بينهم نساء واطفال، وبين المصابين ثلاثة أشخاص في حالة حرجة من جراء تصادم بولمان قادم من مدينة الرقة مع صهريج متجه إلى محافظة الرقة قرب مفرق قرية جب خسارة في ريف حماة الشمالي الشرقي والبولمان متجه إلى مدينة اللاذقية».

وقالت وزارة الداخلية إن دورية من ناحية السعن التابعة لمنطقة السلمية بحماة توجهت من الناحية المذكورة وتم نقل جثة المتوفين وإسعاف المصابين إلى مشفى سلمية الوطني.

وأضافت الداخلية في بيان لها: «بالتحقيق الأولي تبين أن سبب الحادث يعود إلى السرعة الزائدة وخروج سائق الصهريج عن مساره باتجاه اليسار، مؤكدة أنه تم تنظيم الضبط اللازم بالحادثة وإزالة آثار الحادث، وإعادة حركة السير إلى طبيعتها في مكان الحادث».

وفي مدينة الرقة ذكر أحد العاملين في مكتب شركة نقل أن «العشرات من أهالي المسافرين تجمعوا عند كراج البولمان للسؤال عن الحادث والكثيرون منهم اتجهوا إلى مدينة السلمية للاطمئنان عن ذويهم الذين كانوا على متن البولمان الذي تعرض لحادث سير».

وفي ريف الرقة الشرقي نجا العشرات من ركاب بولمان عندما انهارت الأتربة التي وضعت على جسر الشريدة في ريف الرقة الشرقي وعلق البولمان بين حافتي الطريق مكان انهيار الجسر، الذي انهار عدة مرات خلال السنوات الماضية وكان يردم بالأتربة عقب كل فيضانات.