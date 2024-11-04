(الشؤون الاجتماعية والعمل) في دير الزور تستكمل مشروع معهد إصلاح الأحداث الجانحين

تشرين – مالك الجاسم:

عاد العمل مجدداً لمشروع معهد إصلاح الأحداث الجانحين التابع لمديرية الشؤون الاجتماعية والعمل في دير الزور بعد توقفه لفترة، نتيجة الظروف التي مرت بها محافظة دير الزور والتي أدت إلى توقف عدد من المشاريع.

وخلال حديثه لـ”تشرين” أكد مدير الشؤون الاجتماعية والعمل أحمد العساف أن العمل قائم على استكمال هذا المشروع الذي يخدم محافظات دير الزور والرقة والحسكة، حيث تم رصد مبلغ ثلاثة مليارات ليرة سورية، إضافة إلى تأهيل جزء من مبنى المديرية الجديد، وفي وقت مضى تم تأهيل معهد التربية الخاصة للإعاقة الذهنية بشكل كامل وتأثيثه من قبل إحدى المنظمات وتفعيله بعد نقل الطلاب إليه.

وأضاف العساف: يوجد ضمن المديرية دائرة التنمية الريفية، ويتبع لها ثلاثة مراكز موزعة على مركز تنمية ريفية في الميادين وقد أعيد تأهيله بنسبة ٨٥ بالمئة وتفعيله إدارياً بعد إعادة جميع العاملين إليه، وتم بالتعاون مع إحدى المنظمات تأهيل المبنى الإداري وروضة الأطفال ويتم تنفيذ دورات عدة في المركز، منها دورات خياطة للسيدات وصيانة أجهزة الموبايل للشباب وغيرها، كما تم تأهيل بناء السكن الشبابي في المركز والاتفاق مع منظمة لتأهيل الوحدة الزراعية وملحقاتها. كما يوجد مركز آخر في بلدة التبني بريف دير الزور الغربي، وهو بحاجة إلى تأهيل وكذلك وحدات السجاد في موحسن والقورية، فهي مدمرة بالكامل ومراكز العشارة والجلاء والبوكمال تحتاج إلى تأهيل.

ويوجد في مديرية الشؤون والعمل في دير الزور ٢٤ جمعية مشهرة و١٢ فرع جمعية غير مشهر، وهذه الجمعيات نفذت مشاريع وأنشطة كثيرة من خلال الجلسات الحوارية والمشاريع الطبية والأطراف الصناعية والتغذية المدرسية وتمكين المرأة ومشروع “كاش” وغيرها، يضاف إلى ذلك أن مديرية الشؤون يكون لها برنامج خاص خلال شهر رمضان من خلال توزيع السلل الغذائية والوجبات الغذائية وافتتاح مطابخ، تشارك بها عدد من الجمعيات، وفي العام الماضي بلغ عدد المستفيدين ١٧ ألفاً وتم توزيع ٢٦٧٦ سلة غذائية و١١ ألف وجبة غذائية.

ولأول مرة في محافظة دير الزور-حسب العساف- يتم تسريب جرعات لمرضى السرطان بإشراف مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل وبالتعاون مع الجمعية السورية لعلاج سرطان الأطفال ورعايتهم، كما يتم توزيع معونة الشلل الدماغي، حيث يبلغ عدد الأسر ٢٤١٦ أسرة بمبلغ وصل إلى ٩٧ مليون ليرة للفئات الثلاث، وهي شلل رباعي ١٥٣٦ أسرة وشلل نصفي ٥٧٣ أسرة وشلل أحادي ٣٠٧ أسر، كما قامت المديرية بمنح ١٧ ألف بطاقة معوق حسب التصنيف الوطني لذوي الإعاقة بعد تحويل الحالة إلى لجنة فحص المعوقين في مديرية الصحة. كما تم إصدار ٢٣٥ شهادة قيد عمل وتسجيل ٧٨ شخصاً من مختلف الفئات.

وأضاف: فيما يخص الصعوبات التي نعاني منها، فهي تكمن في قلة عدد الآليات وهذا هو حال أغلبية الدوائر نتيجة الظروف التي مرت بها المحافظة، إضافة إلى قلة عدد العاملين. وفي المحصلة هناك متابعة حثيثة من قبل الوزارة لعمل المديرية والعمل على تأمين كل الاحتياجات.

وختم العساف حديثه بأن المديرية قامت ومن خلال دائرة العمل الصناعي بزيارات تفتيشية على عدد من المحال، بلغت ٧٨ زيارة، كما قامت بتنظيم ٢٢ ضبط حالة تسول.