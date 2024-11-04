إنتاج الخبز مستقر في اللاذقية مع مبيع ٥٢٥ ألف ربطة خبز يومياً

تشرين- لوريس عمران:

بيّن مدير فرع المخابز في اللاذقية المهندس أسامة شحود أن إنتاج المحافظة من مادة الخبز يتراوح يومياً بين ٤٩٠ – ٥٠٠ طن من الدقيق التمويني، أي ما يعادل نحو ٥٢٥ ألف طن ربطة خبز يومياً، ما يغطي نحو ٥٥% من إنتاج المحافظة، فيما يغطي إنتاج المخابز الخاصة نحو ٤٥% .

وأشار شحادة في تصريح لـ”تشرين” إلى وجود ١٠ مخابز في اللاذقية تعمل وفق نظام الإدارة، بالإضافة إلى ١١ مخبزاً يعمل بنظام الإشراف، موزعة جغرافياً على امتداد المحافظة وهناك حالة استقرار في إنتاج الخبز. مشدداً على ضرورة الإبلاغ من قبل الضابطة العدلية للتموين عن أي حالة إغلاق لأي مخبز خاص بهدف تغطية المنطقة المستهدفة مباشرة من المؤسسة.

وأشار شحادة إلى التوزع الجغرافي للأكشاك ضمن المحافظة، حيث يوجد ٧٤ كشكاً، توزع من خلاله ٤٢ ألف ربطة في اللاذقية والحفة وجبلة والقرداحة باستخدام الصناديق البلاستيكية وآلية النقل الصحيح ليتم تأمين مادة الرغيف بالمواصفات والطرق المطلوبة، بالإضافة إلى توزيع ٤٠٠٠ ربطة يومياً في صالات (السورية للتجارة)، لافتاً إلى وجود تنسيق بين المحافظة وحماية المستهلك والسورية للتجارة والمخابز لضمان تأمين مادة الخبز للمواطنين حسب توطين البطاقة الذكية.

ولفت شحادة إلى القيام بتحديث خط إنتاج في مخبز الرمل الشمالي ( ساحة حلوم ) العامل بنظام الإدارة، وسيدخل الخدمة بداية الأسبوع القادم، إضافة إلى الانتهاء من الأعمال المدنية لفرن (الكرامة ٢ )، باستثناء خط الإنتاج الذي ستنفذه منظمة الغذاء العالمي، مبيناً أن إنتاج فرن (الكرامة ١ ) يصل إنتاجه إلى ٢٥ طناً يومياً من مادة الدقيق بمعدل ٢٧ ألف ربطة يومياً .