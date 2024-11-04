الحرارة حول معدلاتها وتحذير من تشكل الضباب في المناطق الداخلية

تشرين:

تبقى درجات الحرارة حول معدلاتها أو أدنى بقليل لمثل هذه الفترة من السنة، نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي سطحي يترافق بتيارات شمالية غربية في طبقات الجو كافة.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها اليوم أن يكون الجو غائماً جزئياً بشكل عام مع بقاء الفرصة لهطل زخات رعدية من المطر في أماكن متفرقة من البلاد تكون غزيرة ومصحوبة بالرعد أحياناً، وخاصة في المناطق الساحلية والشرقية والجزيرة، ويكون الجو بارداً ليلاً، وخاصة على المرتفعات الجبلية ويحذر من تشكل الضباب في أغلب المناطق الداخلية خلال الليل وساعات الصباح الباكر.

الرياح غربية إلى جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

غداً… تبقى درجات الحرارة حول معدلاتها لمثل هذه الفترة من السنة، ويستمر الجو بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام، مع بقاء فرصة ضعيفة لهطل زخات خفيفة من المطر في المناطق الساحلية والجزيرة، ويكون الجو بارداً ليلاً وخاصة على المرتفعات الجبلية، ويحذر من تشكل. الضباب في أغلب المناطق الداخلية خلال الليل وساعات الصباح الباكر.