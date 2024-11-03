رئاسة مجلس الوزراء توافق على توصية اللجنة الاقتصادية استمرار السماح باستيراد مادة الحبيبات البلاستيكية

تشرين:

وافقت رئاسة مجلس الوزراء على توصية اللجنة الاقتصادية المتضمنة:

أولاً- الاستمرار بالسماح باستيراد مادة الحبيبات البلاستيكية PVC لحين استكمال وزارة الصناعة الدراسات والإحصائيات الخاصة بالمنشآت الوطنية التي تنتج المادة والتأكد من قدرتها على تغطية احتياجات السوق المحلية بما لا يؤثر سلباً على الصناعة الوطنية ويدعم الاقتصاد الوطني.

ثانياً- بالنسبة لاستيراد مستلزمات صناعة الأحذية يتم العمل وفق التالي:

1- يتم حصر استيراد أوجه الأحذية بالمنشآت الصناعية فقط ووفق طاقتها الإنتاجية وحسب المخصصات السنوية بكتاب صادر عن مديريات الصناعة المعنية مع التأكيد على ضرورة عدم السماح ببيع أي جزء من هذه المخصصات للغير.

2- يُسمح لأصحاب المنشآت الحرفية العاملة المرخصة بصناعة الأحذية باستيراد الأنعال والأكعاب حسب مخصصاتها السنوية بكتاب صادر عن مديريات الصناعة المعنية بشكل شخصي أو عن طريق الجمعية الحرفية.

3- السماح للشركة العامة لصناعة الأحذية باستيراد أوجه الأحذية الرياضية (التريكو والمشمع) بعد قيامها بتوريد آلات الحقن.

4- السماح بتمويل أوجه الأحذية (التريكو والمشمع) عبر المنصة، وتكليف مصرف سورية المركزي بإضافتها إلى القائمة السادسة المرفقة بالقرار رقم 1130/ ل.ا لعام 2023 وتعديلاته.