الموافقة على منح الشركة العامة للصناعات النسيجية قرضاً لتمويل استلام القطن المحبوب

تشرين:

الموافقة على توصية اللجنة الاقتصادية لمنح الشركة العامة للصناعات النسيجية قرضاً والسماح لها باستخدام الجزء المتبقي من القرض السابق لتمويل استلام القطن المحبوب لعام 2024، وتضمنت الموافقة:

1- تأييد مقترح وزارة الصناعة بقيام الشركة العامة للصناعات النسيجية بتأمين مبلغ قدره 150 مليار ليرة سورية عن طريق قرض من أحد المصارف العامة بمعدل التكلفة المرجحة على الودائع لدى المصرف بتاريخ المنح، مضافاً إليه هامشاً يتراوح بين (1% – 2%) بحيث يتم استجرار مبلغ القرض حسب الكميات المستجرة من المادة وحسب الحاجة وأن يتم السداد من الموارد المتاحة فور تحققها.

2- تكليف وزارة الصناعة بتوجيه الشركة العامة للصناعات النسيجية للتنسيق مع المصرف المانح للقرض السابق بشأن استخدام الجزء المتبقي منه والبالغ 20 مليار ليرة سورية لتمويل عمليات استلام القطن المحبوب لموسم هذا العام.

يُذكر أنه تم تحديد سعر شراء الكيلو غرام الواحد من القطن المحبوب من الفلاحين لموسم عام 2024 بمبلغ قدره 10000 ل.س/كغ واصل أرض المحالج ومراكز استلام المؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان.