أمطار غزيرة في مناطق ريف الرقة الشرقي

تشرين – خليل حسين

شهدت عموم مناطق محافظة أمطاراً غزيرة منذ ساعات بعد منتصف ليل السبت الأحد، وكان أغزرها في مناطق ريف الرقة الجنوبي الشرقي و تجاوزت كمية الأمطار التي هطلت في بلدة معدان 45 ملم .

وذكر مدير زراعة الرقة المهندس محمد الخدلي أن أغلب مناطق محافظة الرقة شهدت منذ ساعات منتصف الليل السبت الاحد وحتى ساعات صباح اليوم هطلات مطرية متفاوتة أغزرها في مناطق ريف الرقة الجنوبي الشرقي وسجلت محطات الرصد 45 ملم في بلدة معدان و26 ملم في مدينة السبخة و25 ملم في بلدة الكرامة و8 ملم في مدينة الرقة و9 ملم في مدينة المنصورة ريف الرقة الغربي، بينما لم ترد كميات الأمطار التي هطلت في مناطق ريف الرقة الشمالي.

وأضاف المهندس الخدلي في تصريح لـ ” تشرين ” : إن كمية الأمطار التي هطلت اليوم مبشرة بالخير رغم تأخر هطل الأمطار هذا العام، والأمطار غزيرة في عموم المناطق وقد شهدت مناطق ريف حماة الشمالي الشرقي اليوم أمطاراً غزيرة جداً شكلت سيولاً في مناطق وادي العذيب وطريق عام الرقة حماة وبعض السيول التي قطعت الطريق ويزيد ارتفاع المياه على 50 سم “.

ونفى مدير زراعة الرقة وقوع أضرار من جراء الأمطار التي هطلت عدا عن أضرار بسيطة في بعض المحاصيل الصيفية الذرة والقطن .

وبين عدد من السكان لـ تشرين ” أن الأمطار والسيول دخلت إلى العديد من المنازل القريبة من الوديان والمسالك المائية في قرى العطشانة والخميسية والجابر التي تتبع لبلدة معدان.

وتشكل الأمطار التي هطلت ليل أمس واليوم حافزاً للمزارعين لزراعة حقولهم رغم تأخرهم بالزراعة بسبب تأخر هطل الأمطار، ما يؤدي إلى سهولة حراثة الأراضي الزراعية بشكل أفضل بعد هطل الأمطار .

إلى ذلك شهد طريق عام الرقة الحسكة انقطاعاً بسبب الأمطار والسيول التي شهدتها المناطق بسبب إغلاق عدد من العبارات والجسور الصغيرة ووقوع العديد من حوادث السير على طريق الرقة الحسكة .