” التغيرات المناخية والبيئية” في أنشطة بيئية بحماة

حماة – نصار الجرف:

احتفلت محافظة حماة لهذا العام بإقامة نشاطات متنوعة تحت شعار” التغيرات المناخية والبيئية”، وذلك بمناسبة يوم البيئة الوطني لعام 2024 الذي يصادف في الأول من تشرين الثاني من كل عام،.

وتتضمن الاحتفالية عدداً من النشاطات التي بدأت اليوم وتستمر أسبوعاً، بحملة تأهيل لحديقتي جنوب الملعب وحي غرب المشتل مع حملة نظافة حول الحديقتين مقابل مبنى جمعية حماة للخدمات الاجتماعية، وقرب جامع الشافعي.

كما شمل الاحتفال إطلاق حملات توعية بيئية تستمر حتى السابع من الشهر الجاري، في مدارس جهاد المصري والخرسان وحسن الخازن بمدينة حماة ويونس الخالد في ناحية مورك وروضتي الحنان وأرض الفرح في حماة.

وتضمنت فعاليات اليوم أيضاً ندوات بيئية في كل من مراكز مصياف والحميري و بللين الثقافية.

وأوضح مدير مديرية البيئة في حماة ، المهندس سامر الماغوط لـ “تشرين”، أن يوم البئية الوطني لهذا العام يحفل بالعديد من الفعاليات والأنشطة، التي تأخذ طابعاً توعوياً بهدف حماية البيئة والنظم البيئية المختلفة، إضافة إلى حملات النظافة والتشجير والوعي البيئي في القطاعات كافة التي تخدم البيئة.

بدوره بين رئيس مجلس مدينة حماة، الجهة المشاركة بعدد من الفعاليات البيئية، المهندس مختار حوراني أنه احتفاء بهذه المناسبة، تم تجهيز حديقة بيئية تقع أمام جمعية حماة للخدمات الاجتماعية، استخدمت فيها بقايا وتوالف من البيئة، من الأخشاب وإطارات السيارات وبعض المواد المعدنية المنتهية الاستعمال عبر إعادة تدويرها كأدوات ومقاعد وسلال وألعاب أطفال، يستفاد منها مجدداً بطريقة اقتصادية.