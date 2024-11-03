للمرة الثانية في أسبوع .. انقطاع التيار الكهربائي عن محافظة الحسكة

تشرين – خليل اقطيني:

انقطعت التغذية الكهربائية عن محافظة الحسكة منذ منتصف ليلة أمس، وذلك للمرة الثانية خلال أسبوع.

وذكر المدير العام للشركة العامة للكهرباء المهندس صالح إدريس أن انقطاع التيار الكهربائي حدث هذه المرة بسبب خروج خط الطبقة البواب 230 ك.ف المغذي للمحافظة من سد الفرات من الخدمة، نتيجة انهيار شبكة عوازل على مسار الخط في إحدى مناطق محافظة الحسكة، بسبب الظروف الجوية السائدة في المحافظة.

مبيناً ان كوادر الصيانة في الشركة انطلقت بالتعاون مع كوادر وفنيي دائرة التشغيل الكهربائي إلى مكان العطل من أجل إصلاحه وإعادة التيار الكهربائي إلى المحافظة، في أسرع وقت ممكن.

وأوضح إدريس أن خط الطبقة – البواب المغذي للمحافظة من سد الفرات سبق أن أصيب بعطل في السادس والعشرين من تشرين الأول الماضي، نتيجة انقطاع أحد الفازات في قرية مناجيد على بعد نحو 50 كم جنوب غرب الحسكة. وتمكنت ورشات الصيانة والإصلاح في شركة الكهرباء ودائرة التشغيل الكهربائي من إصلاح العطل، وتمت إعادة تغذية مناطق المحافظة بالطاقة الكهربائية حسب برنامج التقنين المقرر.

مضيفاً: إن خط توتر “الطبقة – البواب 230 ك ف” هو الخط الوحيد حالياً المغذي لمحافظة الحسكة مشتركين ومؤسسات خدمية.

وأشار إدريس إلى أن ورشات الصيانة والإصلاح في الشركة تمكنت خلال الأيام الماضية من إصلاح العديد من الأعطال في مدينتي الحسكة والقامشلي. ففي مدينة الحسكة تم شد نتر ألمنيوم 35 مقطوع في محولة فاطمة الزهراء في حي غويران، وتركيب جسر عدد 3 وتوزيع حمولة المخارج في محولة مرشو، وإزاحة عمود خشب جانب فرع الهجرة والجوازات وإصلاح كابلات محترقة مع تركيب رأس كبل و تركيب قفايص في محولة المتحف. إضافة إلى تركيب قفايص مع ربط جسور في محولة جولي، وفك اشتباك شبكة في محولة حواس منصور، وتركيب بونيات في محولة أمين الفرع وإصلاح خط غويران غربي – المياه القديم.

أما في مدينة القامشلي، فتم إصلاح أعطال على خطوط القطار – الرادار – الصوامع – الصالات – جرمز.