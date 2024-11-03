في اليوم الوطني للبيئة.. الوزير قدور: وضعنا إستراتيجيات واضحة للحد من تأثيرات الصناعات النفطية

تشرين

أكد وزير النفط والثروة المعدنية، الدكتور فراس قدور، أن الوزارة وضعت إستراتيجيات واضحة تهدف إلى الحد من تأثيرات الصناعات النفطية، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل على تطوير عملها بما يتماشى مع المعايير البيئية، وتقليل انبعاثات الغازات الضارة، بالإضافة إلى إدارة النفايات الصناعية بشكل آمن وصديق للبيئة.

وأضاف الوزير قدور خلال ورشة عمل متخصصة بمناسبة اليوم الوطني للبيئة، تناولت التغيرات المناخية والآثار البيئية للتلوث النفطي، بالإضافة إلى التقنيات السليمة للتخفيف من هذه الآثار وأفضل الممارسات المتاحة في تنفيذ مشاريع المصافي الجديدة ودورها في حماية البيئة: إن التعاون مع بقية القطاعات في التوعية والإسهام في كافة المجالات البيئية هو أمرٌ بالغ الأهمية لتعزيز التنمية المستدامة لافتا إلى أن حماية البيئة هي مسؤولية مشتركة، وكل واحد منا قادر على الإسهام في هذا الهدف النبيل لذا، يجب علينا التعاون والعمل المشترك من أجل الحفاظ على ثرواتنا البيئية وتنمية وطننا بأسلوب حضاري ومسؤول.

وتهدف الورشة إلى إثراء النقاشات بين المشاركين حول أهمية الحفاظ على الإنسان وتحقيق التوازن بين تلبية احتياجاتنا الاقتصادية والحفاظ على بيئتنا الطبيعية والتأكيد على التزام وزارة النفط بالحفاظ على البيئة وتحقيق التنمية المستدامة.

كما سلطت المحاضرات الضوء على أهمية الابتكار في التقنيات البيئية ودورها في تحسين الأداء البيئي للقطاع النفطي. وتناولت مداخلات الحضور مجموعة من الأفكار والمقترحات التي تعزز من جهود الوزارة في هذا المجال، مما يعكس الوعي المتزايد بأهمية حماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة.

وفي ختام الورشة، تم تكريم عدد من المشاركين والقائمين عليها تقديراً لجهودهم المتميزة وإسهاماتهم الفعالة في إنجاح الفعالية.