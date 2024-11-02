أعمال تأهيل مدينة الباسل الرياضية بدرعا في مراحلها النهائية

درعا – وليد الزعبي

أكد محافظ درعا المهندس أسعد الطوكان خلال جولة تفقدية على واقع أعمال إعادة تأهيل وصيانة مدينة الباسل الرياضية في منطقة البانوراما ضمن مدينة درعا، على الاهتمام الكبير الذي توليه الجهات المعنية لتأهيل هذه المدينة وإعادة الألق إليها ومزاولة الأنشطة الرياضية ضمنها، مبيناً أنه جرى إبرام عقد التأهيل بين الاتحاد الرياضي العام والشركة العامة للبناء والتعمير بقيمة تبلغ حوالي ١٢ مليار ليرة، وقد وصلت الأعمال إلى المراحل النهائية، وسيتم خلال يوم أو يومين توريد مادة الرول الصناعي وفرشه في أرضية ملعب كرة القدم توازياً مع استكمال تنظيف المدرجات وترحيل النواتج والأنقاض بالتعاون مع المديريات الخدمية، مشيراً إلى طلبه إعداد دراسة لتأهيل المدرجات والمظلة والمشالح.

بدوره أشار امين فرع درعا لحزب البعث حسين الرفاعي إلى أهمية الرياضة وتوظيف كل أشكال الدعم المتاحة للارتقاء بها، على أمل تحقيق فريق الشعلة لكرة القدم الذي دخل الدرجة الممتازة نتائج متقدمة، ويكون عند حسن جماهيره.

ومن جهته رئيس فرع الاتحاد الرياضي في درعا جهاد المصري ذكر أن الأعمال شارفت على الانتهاء، حيث سيتم يوم غد الأحد بدء تركيب الرول والمخمدات والعشب الصناعي وغيره مع تنظيف المدرجات وتأهيل غرف المشالح والحكام، ليكون الملعب جاهزاً للعب المباريات، علماً أنه في ١٢ الشهر الجاري سيستقبل مباريات الدوري الممتاز.