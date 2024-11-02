الاجتماع العالمي للتعليم 2024 يختتم أعماله في البرازيل بإعلان توصياته..

تشرين- دينا عبد

اختتمت أعمال الاجتماع العالمي للتعليم 2024 المنعقد في البرازيل بمشاركة وفد الجمهورية العربية السورية الذي يرأسه وزير التربية/ رئيس اللجنة الوطنية السورية لـ”يونيسكو” الدكتور محمد عامر المارديني، ويضم في عضويته كل من الدكتور رامي الضللي معاون وزير التربية/ المنسق الوطني للهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة، والدكتور نضال حسن أمين عام اللجنة الوطنية السورية للتربية والعلوم والثقافة.

حيث تم اعتماد مشروع (إعلان فورتاليزا) في اختتام جلسات عمل الاجتماع وبيّن كل من وزير التربية في جمهورية البرازيل ومساعدة المديرة العامة لقطاع التعليم في “يونسكو” خلال حفل الاختتام أن الإعلان يؤكد من جديد أن التعليم حق أساسي من حقوق الانسان ومنفعة عامة، وهو عامل تمكين قوي ومحرك للتقدم في سبيل تحقيق أهداف التنمية المستدامة كافة، وعلى الحكومات أن تسلم بأن الإنفاق على التعليم ليس تكلفة ينبغي تقليصها بل هو استثمار استراتيجي طويل الأجل يجب منحه الأولوية، ووضعه على رأس جدول الأعمال السياسي والتمويلي الوطني والإقليمي والعالمي.

وقد حدد الإعلان إجراءات متعددة القطاعات لإطلاق قدرة التعليم على إحداث التحول المنشود في مجالات: المناخ والبيئة والسلام وحقوق الانسان، والمساواة بين الجنسين، والصحة والتغذية والرفاه، والعلوم والتكنولوجيا والابتكار والتحول الرقمي.

ونوه الإعلان بضرورة توفير أدوات حاسمة لتسريع وتيرة التقدم في سبيل تحقيق الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة تركز على: الإنصاف والشمول، وتعزيز جودة التعليم في مرحلتي الطفولة المبكرة والتعليم الأساسي، وتوفير فرص التعلم مدى الحياة، والاهتمام بمهنة التدريس وأوضاع المعلمين، وبناء الشراكات وتعزيز الحوكمة والقيادة في التعليم.

وأشار الإعلان إلى ضرورة زيادة الاستثمار في التعليم بمزيد من الانصاف والكفاءة من خلال: تعبئة الموارد المحلية، ورفع كفاءة الاستثمار وانصافه، وتطوير قدرات الدول على وضع استراتيجيات وطنية لتمويل التعليم بشكل مستدام ومبتكر، إضافة الى تعبئة الموارد بين القطاعات من أجل التعليم.

وحث الإعلان على ضرورة الالتزام الجماعي بتسريع وتيرة العمل والتعاون على الصعيد العالمي حتى عام ٢٠٣٠م.