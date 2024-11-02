مناقشة آفاق التعاون التربوي مع منظمة الألكسو… وتعزيز العلاقات التربوية السورية – الروسية

تشرين – دينا عبد:

خلال مشاركته في الاجتماع العالمي للتعليم المنعقد في فورتاليزا بالبرازيل وعلى هامش الاجتماع العالمي للتعليم، عقد وفد الجمهورية العربية السورية عدداً من اللقاءات خلال اليوم الثاني للاجتماع، حيث التقى وزير التربية رئيس اللجنة الوطنية السورية لليونسكو الدكتور محمد عامر المارديني مع مدير إدارة التربية في المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم الدكتور رامي اسكندر وناقش معه مجالات التعاون القائمة بين الجمهورية العربية السورية ومنظمة الألكسو مؤكداً أهمية إشراك الخبرات الوطنية السورية والاستفادة منها في مجالات بناء استراتيجيات المنظمة، وضرورة الإسراع بتنفيذ الأنشطة المبرمجة في مجالات التربية والثقافة والعلوم في سورية.

كما تمت مناقشة واقع العلاقات التربوية السورية – الروسية وسبل تعزيزها وتطويرها خلال لقاء رئيسة الوفد الروسي المشارك في المؤتمر آنا كوريانوفا.

حضر اللقاءين عضوا الوفد السوري المشاركين في الاجتماع الدكتور رامي الضللي معاون وزير التربية للشؤون التربوية، والدكتور نضال حسن أمين عام اللجنة الوطنية السورية لـ”يونسكو”.