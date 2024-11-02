في الدوري السلوي الممتاز للسيدات.. منافسات وتحديات متفاوتة المستوى والأداء

تشرين- هيفاء الإبراهيم:

شهد الأسبوع الثالث من ذهاب دوري كرة سلة السيدات الممتاز منافسات متعددة بين الفرق السلوية المشاركة فيه عكست حالات من التفاوت النسبي في الأداء والمستوى الفني لمعظم الفرق، ففي صالة الفيحاء الرياضية بدمشق تمكن فريق سيدات الثورة متصدر الترتيب الدوري حتى الآن بأداء لاعباته المميز انتزاع فوز مستحق من فريق سيدات بردى بنتيجة (٩٦ _٦٦ ) نقطة، فيما منيت سيدات اليرموك في اللاذقية بخسارة كبيرة أمام سيدات حطين وبفارق وصل إلى ٣٢ نقطة لتكون النتيجة (٨٢ _ ٥٠ ) نقطة، وأيضاً في صالة الفيحاء بدمشق التقت سيدات الجلاء بمضيفاتهن سيدات الأشرفية واستطعن الفوز عليهن بفارق وصل إلى ١٩ نقطة بنتيجة ( ٦٨ _ ٤٩ ) نقطة بعد مباراة تميزت فيها لاعبات الجلاء.

وأما في حلب فقد شهدت صالة الحمدانية فوزاً كبيراً و مستحقاً لسيدات الأهلي على جاراتهن سيدات الحرية بنتيجة ( ٨٥ _ ٤٧) نقطة.