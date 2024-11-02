بعد سرقة المدرسة ثلاث مرات… تربية دير الزور تجد الحل بنقل الطلاب إلى أخرى قريبة!

تشرين – مالك الجاسم:

شكاوى عديدة وصلت إلى صحيفة “تشرين” تشكو وضع مدرسة “الهاشمية” في حي الشيخ ياسين ضمن مدينة دير الزور، ومفاد الأمر بأن غالبية الصفوف باتت بلا نوافذ بعد تعرضها لعمليات سرقة منذ فترة ليست بالطويلة، وهذا الأمر بحاجة إلى حل سريع من قبل مديرية التربية، كون غالبية الطلاب باتوا يعانون نتيجة الأجواء الباردة، إضافة إلى أن المدرسة بحاجة إلى اهتمام أكبر من نواح عدة.

وحول هذا الموضوع أكد مدير التربية المساعد لشؤون التعليم التعليم الأساسي “إياد شهاب” لـ”تشرين” بأن هذه المدرسة تعرضت للسرقة ثلاث مرات سابقة ونتمنى التعاون مع قبل الأهالي لحمايتها من عمليات السرقة التي تتعرض لها، ونبحث في الوقت الحالي، وعلى اعتبار بأن عدد الطلاب قليل في هذه المدرسة، نقلهم إلى مدرسة قريبة منها.