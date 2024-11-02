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مرسوم بتحديد الـ 7 من كانون الأول القادم موعداً لإجراء انتخابات تشريعية لمقعدين شاغرين في دائرتي حلب وطرطوس

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد المرسوم رقم 274 لعام 2024، القاضي بتحديد الـ7 من كانون الأول القادم موعداً لإجراء انتخابات تشريعية لملء مقعدين شاغرين في دائرتي حلب وطرطوس الانتخابيتين.
وجاء في المرسوم رقم /274/ أنه بناء على أحكام الدستور، وعلى قانون الانتخابات العامة رقم 5 تاريخ 24- 03- 2014 ، يُحدد يوم السبت الواقع في السابع من شهر كانون الأول من عام 2024 للميلاد، موعداً لإجراء الانتخابات التشريعية، لملء المقعدين الشاغرين في كل من دائرة مدينة حلب الانتخابية عن القطاع (أ) ودائرة محافظة طرطوس الانتخابية عن القطاع (ب).
وينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

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