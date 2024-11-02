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الرئيس الأسد يصدر مرسوماً بتنفيذ عقوبة العزل بحق قاضية في النياية العامة التمييزية

بناء على أحكام قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 98 تاريخ 15/ 11/ 1961 وتعديلاته. وعلى أحكام قانون الموظفين الأساسي رقم 135 تاريخ 10/01/ 1945 وتعديلاته. وعلى المرسوم رقم 7 تاريخ 18/01/ 2024 . وعلى قرار مجلس القضاء الأعلى رقم 28 بالدعوى أساس 12 تاريخ 28/ 10/ 2024.
أصدر السيد الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم 275 القاضي بتنفيذ عقوبة العزل التي فرضها مجلس القضاء الأعلى بقراره رقم 28/12 تاريخ 28/ 10/ 2024 بحق القاضي “منى محمد ناصر دغمش”، القاضي في النيابة العامة التمييزية، من المرتبة الرابعة والدرجة الأولى، وتصفى حقوقها وفقاً للقوانين النافذة.
ويبلغ هذا المرسوم من يلزم لتنفيذه.

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