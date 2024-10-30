حتى منتصف الشهر المقبل.. مجلس الوزراء يوقف العمل بقرار تصريف مبلغ 100 دولار للوافدين السوريين من لبنان

تشرين

وافق مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 29/10/2024 على استمرار إيقاف العمل بقرار مجلس الوزراء رقم /46/ م.و لعام 2020 وتعديلاته المتضمن تصريف مبلغ /100/ دولار أمريكي أو ما يعادله بإحدى العملات الأجنبية التي يقبل بها مصرف سورية المركزي حصراً إلى الليرة السورية من قبل المواطنين السوريين ومن في حكمهم عند دخولهم أراضي الجمهورية العربية السورية من المعابر والمنافذ الحدودية مع الجمهورية اللبنانية الشقيقة حصراً حتى تاريخ 15/11/2024.

وفي بيان صادر عن المجلس، أوضح أن القرار يأتي بسبب الظروف الطارئة المصاحبة للعدوان الصهيوني الغاشم على أراضي الجمهورية اللبنانية الشقيقة، ولتسهيل حركة دخول الوافدين على المعابر الحدودية بين البلدين الشقيقين.