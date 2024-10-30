استشهاد 7 وجرح 4 في هجوم إرهابي بريف الرقة الجنوبي
تشرين – خليل حسين :
استشهد 6 عسكريين ومدني، وأصيب 4 آخرون من مدنيين وعسكريين في هجوم شنه عناصر تنظيم «داعش» الإرهابي في ريف الرقة الجنوبي ليل أمس الثلاثاء.
محامي عام الرقة القاضي المستشار عبود الحميدان قال في تصريح لـ«تشرين»: إن «عناصر من تنظيم (داعش) هاجموا نقاطاً عسكرية جنوب غرب قرية شنان في ريف الرقة المحرر على الطريق الواصل بين الريف الشرقي للمحافظة ومنطقة الرصافة المعروف باسم «طريق شويحان» قرب قرية الرحبي في ريف الرقة الجنوبي الغربي، وأدى الهجوم الغادر إلى استشهاد 6 عسكريين ومدني، وإصابة 4 آخرين مدنيين وعسكريين وإحراق سيارتين شاحنتين مدنيتين».
وأضاف القاضي الحميدان، إن «قوات الجيش العربي السوري قامت على الفور باستهداف عناصر تنظيم «داعش» الذين هاجموا النقاط العسكرية على طريق شويحان وبدأت بعمليات ملاحقتهم وتعقبهم».
يذكر أن عناصر تنظيم «داعش» الإرهابي شنوا خلال السنوات الماضية هجمات إجرامية راحت ضحيتها عشرات المدنيين من رعاة أغنام وعمال جمع فطر الكمأة.