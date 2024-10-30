استشهاد 7 وجرح 4 في هجوم إرهابي بريف الرقة الجنوبي ‏

تشرين – خليل حسين ‏:

استشهد 6 عسكريين ومدني، وأصيب 4 آخرون من مدنيين وعسكريين في هجوم شنه عناصر ‏تنظيم «داعش» الإرهابي في ريف الرقة الجنوبي ليل أمس الثلاثاء.‏

محامي عام الرقة القاضي المستشار عبود الحميدان قال في تصريح لـ«تشرين»: إن «عناصر ‏من تنظيم (داعش) هاجموا نقاطاً عسكرية جنوب غرب قرية شنان في ريف الرقة المحرر على ‏الطريق الواصل بين الريف الشرقي للمحافظة ومنطقة الرصافة المعروف باسم «طريق ‏شويحان» قرب قرية الرحبي في ريف الرقة الجنوبي الغربي، وأدى الهجوم الغادر إلى استشهاد ‌‏6 عسكريين ومدني، وإصابة 4 آخرين مدنيين وعسكريين وإحراق سيارتين شاحنتين مدنيتين».‏

وأضاف القاضي الحميدان، إن «قوات الجيش العربي السوري قامت على الفور باستهداف ‏عناصر تنظيم «داعش» الذين هاجموا النقاط العسكرية على طريق شويحان وبدأت بعمليات ‏ملاحقتهم وتعقبهم».‏

يذكر أن عناصر تنظيم «داعش» الإرهابي شنوا خلال السنوات الماضية هجمات إجرامية ‏راحت ضحيتها عشرات المدنيين من رعاة أغنام وعمال جمع فطر الكمأة.‏