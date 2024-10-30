إتلاف كميات كبيرة من الخضروات الملوثة بمياه الصرف الصحي في «النيرب» و«تل شغيب»

حلب – أنطوان بصمه جي:

نفذت مديرية الزراعة في حلب بالتعاون مع لجنة الإتلاف حملة لإزالة كميات كبيرة من الخضروات الصيفية المزروعة في منطقة النيرب وقرية تل شغيب، بعد التأكد من ريّها بمياه الصرف الصحي غير المعالجة، وتأتي هذه الخطوة الحاسمة في إطار الجهود المبذولة للحفاظ على سلامة الغذاء وحماية البيئة من التلوث.

وأوضح مدير زراعة حلب المهندس رضوان حرصوني التزام المديرية بحماية صحة المواطنين وسلامة الغذاء، من خلال حملة قوية نفذتها لجنة الإتلاف وبحضور رئيس دائرة زراعة جبل سمعان ورئيس إرشادية تل شغيب، واستهدفت الحملة إزالة الخضار الصيفية التي تم ريها بمياه الصرف الصحي غير المعالج، لتطول المنطقة الحيوية في النيرب وقرية تل شغيب.

وأكد حرصوني أن المساحة التي تم إتلافها بلغت نحو 2 دونم من الفليفلة والقرنبيط، إلى جانب مساحة 200 م² مزروعة بالفاصولياء، واستخدمت الجرارات الزراعية التابعة لمديرية الزراعة في عمليات الإتلاف، وفقاً للمرسوم التشريعي رقم 59 والقرار 8/ت لعام 2006.

وأشار حرصوني إلى أن اللجنة لم تتمكن من تحرير ضبط المخالفة اللازم، نظراً لتواري أصحاب الأراضي عن الأنظار، ما يعكس التحديات التي تواجهها الجهات المختصة في الحفاظ على بيئة زراعية سليمة وآمنة، إذ تأتي هذه الخطوة كجزء من جهود المديرية لتعزيز الوعي بأهمية استخدام المياه النظيفة في الزراعة، لضمان صحة المستهلكين وحماية الموارد الطبيعية.