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وزير السياحة لـ”تشرين”: القرارات الحكومية ساهمت في تطوير القطاع  السياحي 

دمشق- تشرين:

بيّن وزير السياحة المهندس محمد رامي مرتيني أن القطاع السياحي تضرر خلال الفترة الأخيرة نتيجة الاعتداءات الغاشمة المتكررة على المنطقة في غزة ولبنان وسورية، ما انعكس بالتأكيد على أعداد القادمين.
الوزير مرتيني قال في تصريح خاص لـ”تشرين”: إن نتائج القدوم السياحي كانت جيدة خاصة هذا العام، وهناك زيادة في  أعداد السوريين القادمين لنهاية الشهر التاسع بنحو 25 %، عن العام 2023  للفترة نفسها  باستثناء الأيام العشرة الأخيرة من شهر أيلول، مشيراً إلى التطور الملحوظ في القدوم السياحي العراقي إلى سورية والزيادة في أعداد السياح القادمين وغيرها من الدول، لافتاً إلى وجود زيادة أيضاً في الانفاق العام بنحو 15% عن العام 2023، من جراء القرارات المدروسة المقدمة من الحكومة، الخاصة بالقطاع السياحي والاستثماري.. مبيناً أنه تمت الموافقة مؤخراً على مشروع لإقامة فندق ومسابح من سوية أربع نجوم في محافظة طرطوس، بكلفة استثمارية تقديرية 322 مليار ليرة، وطاقة استيعابية 674 غرفة متضمنة 904 أسرّة و788 كرسي للمطاعم.
ومن المتوقع أن يؤمن المشروع 271 فرصة عمل لإدارة وتشغيل المشروع. والأهم حسب الوزير أن هناك مشاريع سياحية أخرى ستكون قيد الإصدار قريباً..

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