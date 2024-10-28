“المناطق الحرة” بصدد إطلاق تطبيق إلكتروني خاص يتيح للمستثمرين متابعة أعمالهم وتنفيذ عقودهم

تشرين – ماجد مخيبر

تستحوذ المناطق الحرة في سورية على أهمية بالغة في دعم وتحسن الاقتصاد الوطني لما له من دور فاعل في زيادة كل من الإنتاج والصادرات وتعزيز التبادل التجاري ورفد الخزينة العامة بالموارد بالإضافة إلى أنها تتمتع بمزايا تفضيلية من شأنها المساعدة في جذب الاستثمارات.

قلعه جي: تحديث الأنظمة والتعليمات بما يخدم العمل الاستثماري

وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد ربيع قلعه جي شدد على ضرورة العمل على جذب الاستثمارات وخاصة الصناعية لأهميتها البالغة في إيجاد صناعات تحمل قيمة مضافة، وبما يعزز مساهمتها الاقتصادية إلى جانب القطاعات الأخرى.

كلام قلعه جي جاء خلال ترؤسه مجلس إدارة المؤسسة العامة للمناطق الحرة، مؤكداً ضرورة تحديث الأنظمة والتعليمات وتطويرها بما يخدم العمل الاستثماري ويواكب التطورات الحاصلة في دول الجوار وبما يتوافق مع طبيعة تطور بيئة الأعمال وخاصة في المجال التقني والتكنولوجي.

من جانبه قدم مدير عام المؤسسة العامة للمناطق الحرة محمد زيتون عرضاً عن عمل المؤسسة بكل فروعها، وخطة العمل المتبعة والأنظمة والتعليمات والقرارات الخاصة بعمل المؤسسة، منوهاً بالتطور الحاصل خلال السنوات الأخيرة في مجال الإيرادات التي حققتها المؤسسة.

كما تطرق زيتون إلى نظام الربط الشبكي بين المؤسسة العامة للمناطق الحرة وفروعها في المحافظات، مشيراً إلى أن العمل يتم حالياً على إطلاق تطبيق إلكتروني خاص بالمؤسسة يتيح للمستثمرين متابعة أعمالهم وتنفيذ عقودهم في إطار سعي المؤسسة لتعزيز البيئة التقنية والرقمية، بالإضافة إلى التوجه نحو استخدام الطاقة البديلة لتقديم الخدمات في بيئة عمل مستقرة وآمنة.

حضر الاجتماع معاون وزير الاقتصاد لشؤون التنمية الاقتصادية رانيا أحمد.

وفي سياق متصل التقى الوزير قلعه جي المديرين المركزيين في المؤسسة العامة للمناطق الحرة وقام بجولة اطلاعية على بعض الأنشطة الاستثمارية في فرع المؤسسة بدمشق، وأكد الوزير قلعه جي ضرورة تنفيذ الخطة الاستثمارية للمؤسسة حتى نهاية العام الجاري.