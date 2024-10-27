إعادة تشغيل الرحلات الجوية بين مطاري دمشق وجدة

أعلنت وزارة النقل – مؤسسة الخطوط الجوية السورية عن إعادة تشغيل رحلاتها الجوية بين مطاري دمشق الدولي ‏ومطار جدة في المملكة العربية السعودية اعتباراً من الـ 7 من تشرين الثاني القادم.‏

ونقلت وكالة «سانا» عن مدير عام المؤسسة المهندس حاتم كباس قوله، «تمت إعادة تشغيل الرحلات إلى مطار جدة ‏بمعدل رحلتين أسبوعياً يومي الإثنين والخميس من كل أسبوع»، مشيراً إلى أن تشغيل هذه الرحلات سيخدم أبناء ‏الجالية بين البلدين وينشط حركة النقل والتواصل بكل الأصعدة.‏

ودعا المهندس كباس الراغبين بالحجز إلى التواصل مع مكاتب السورية للطيران، لافتاً إلى أن التشغيل المنتظم ‏للرحلات بين المطارين كان قد توقف في الـ 8 من أيار عام 2016.‏